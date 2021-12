Le vol de médailles de guerre d’une grand-mère dans le Somercotes Derbyshire voit un homme en prison | Royaume-Uni | Des nouvelles

Daniel Carrington, 36 ans, a incité sa grand-mère de 84 ans à quitter son domicile en l’appelant et en prétendant être un membre du personnel de son hôpital, disant qu’elle devait se présenter pour un rendez-vous urgent. Quand elle était sortie, Carrington s’est frayé un chemin à travers un patio et a pris un coffre-fort contenant les médailles et 5 000 £.

Et des mois plus tard, lorsque Carrington était en liberté sous caution pour cette infraction, lui et un autre voyou masqué ont effectué un vol de pub choquant.

Lors du braquage de The Lion Brewery à Ash, dans le Surrey, il a ligoté une femme et lui a dit qu’il tuerait sa fille de huit ans si elle ne se conformait pas.

La jeune fille a été retrouvée recroquevillée dans sa chambre, serrant ses jouets en peluche.

Carrington, qui est papa, a été emprisonné hier pendant 10 ans après avoir plaidé coupable de cambriolage aggravé, de cambriolage et de possession d’un couteau.

Le juge a qualifié le comportement de l’accusé de » méprisable « , rapporte Derbyshire Live.

Condamnant le chef du Derby Crown Court, l’enregistreur Adrian Reynolds a déclaré: « Ce sont des crimes tout à fait impitoyables et méprisables.

« Vous aviez un stratagème pour faire sortir votre grand-mère de chez elle et la cambrioler.

« Pendant cela, vous avez pris une somme d’argent substantielle mais, en plus, vous avez pris les médailles de guerre de son défunt grand-père.

« Comment pouvez-vous dormir la nuit avec un comportement aussi méprisable, je ne sais pas.

« Plus tard, vous avez commis un cambriolage aggravé épouvantable.

« Vous pensiez évidemment qu’il y avait de riches pickings dans ce pub et vous y avez soumis la femme avec violence où elle a été frappée à la tête avec la crosse d’une arme de poing.

« Vous l’avez ligotée, vous avez menacé de tuer sa fille et elle a été retrouvée recroquevillée dans sa chambre. »

Tom Heath, poursuivant, a déclaré que Carrington avait ciblé la maison de sa grand-mère à Somercotes, Derbyshire, le 23 mars 2020.

Elle s’était rendue à l’hôpital Ripley en pensant qu’elle avait besoin d’un test sanguin, mais le personnel lui a dit que ce n’était pas le cas.

M. Heath a déclaré: « CCTV a montré deux hommes marchant dans la ruelle sur le côté de la maison.

« L’un d’eux a ensuite été identifié par la grand-mère comme étant son petit-fils, M. Carrington.

« Dans sa déclaration de victime, elle dit qu’elle ne peut pas croire qu’un membre de sa propre famille lui ferait cela.

« Elle a dit ‘s’il m’avait dit qu’il avait besoin d’argent, je lui en aurais donné’. »

Le cambriolage à main armée du pub de Surrey s’est produit en décembre de l’année dernière.

Carrington et son complice, qui était le tireur, ont fait irruption.

M. Heath a déclaré: « L’autre homme a pointé l’arme sur son visage tandis que M. Carrington, qui avait un couteau, la tenait.

« Quand elle a demandé pourquoi il y en avait, M. Carrington a dit » tais-toi ou je vais tuer ta fille « .

« Il a ensuite obtenu des attaches de câble et l’a attachée (la logeuse).

« Ils ont volé 200 £ dans la caisse et 5 000 £ dans une boîte qui se trouvait dans une armoire. »

M. Heath a déclaré que Carrington avait laissé son ADN sur le couteau trouvé par la police sur les lieux.

Il a dit aux détectives qu’il avait été forcé de s’impliquer par des personnes à qui il avait des dettes et qui avaient dit qu’elles le tueraient s’il n’avait pas fait ce qu’elles avaient dit.

Le défendeur, d’Oakham, Rutland, travaillait comme chef de cuisine dans ce qu’il a appelé « le haut de gamme » Crown Inn, qui a été touché par la pandémie.

Haroon Khattak, en défense, a déclaré: « Pendant la pandémie de Covid, il a été mis en congé et cela l’a amené à prendre de la cocaïne et à contracter une importante dette de drogue.

« Il a une fille de 10 ans qui est handicapée et qu’il n’a pas vue depuis près de deux ans, depuis sa détention provisoire. »