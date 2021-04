Le vol d’essai de Blue Origin comprend de la pratique pour les futurs avions spatiaux

Jeff Bezos, le milliardaire fondateur d’Amazon et de Blue Origin, vérifie le propulseur de fusée suborbitale New Shepard sur sa piste d’atterrissage. (Blue Origin via Instagram)

L’entreprise spatiale Blue Origin du fondateur d’Amazon Jeff Bezos a fait voler un mannequin dans l’espace aujourd’hui lors du 15e vol d’essai de son vaisseau spatial suborbital réutilisable New Shepard – mais pour la première fois, des humains vivants et respirants ont pratiqué toutes les étapes menant au lancement et à l’atterrissage.

«C’est aussi réel que possible sans … les envoyer en voyage dans l’espace», a déclaré la commentatrice du lancement Ariane Cornell lors du compte à rebours avant le décollage du site de lancement One de Blue Origin dans l’ouest du Texas.

Bezos était plus succinct dans un post Instagram de la scène. «Il est temps», a écrit le milliardaire. Il a poursuivi cette évaluation avec la devise de Blue Origin: «Gradatim Ferociter», qui signifie «pas à pas, férocement» en latin.

En plus de tester la fusée et de répéter les procédures au sol pour les passagers en vol, Blue Origin a donné un aperçu de ses dispositions pour les futurs vols spatiaux avec équipage.

Pendant le vol d’essai proprement dit, New Shepard a parcouru son profil de mission standard, s’élevant à une hauteur au-delà de 100 kilomètres (62 miles), la «ligne Karman» qui sert de frontière internationale de l’espace extra-atmosphérique. L’altitude maximale de la capsule était de 347 574 pieds (105 kilomètres).

À la fin du voyage, le booster de New Shepard s’est posé de manière autonome sur sa piste d’atterrissage, tandis que la capsule d’équipage non équipée a atterri à l’aide de ses parachutes et de ses roquettes rétro.

«C’est juste un atterrissage en douceur ici», a déclaré Patrick Zeitouni, qui dirige le programme de développement avancé de Blue Origin, juste après le touché.

Une vue aérienne d’un drone montre le vaisseau spatial New Shepard de Blue Origin s’élevant de sa rampe de lancement dans l’ouest du Texas. (Blue Origin via YouTube)

Blue Origin a déclaré que la mission de test, connue sous le nom de NS-15, était un succès – mais aujourd’hui, l’accent était mis sur les facteurs humains qui entraient en jeu avant et après le vol de 10 minutes et 10 secondes.

Quatre employés de Blue Origin ont conduit un SUV jusqu’à la rampe de lancement et ont gravi les sept volées d’escaliers jusqu’au sommet de la tour de lancement pour la répétition d’aujourd’hui. Ils étaient le designer de New Shepard Gary Lai; directeur financier Susan Knapp; Audrey Powers, vice-présidente juridique et conformité; et Clay Mowry, vice-président des ventes, du marketing et de l’expérience client.

Lai et Powers sont allés plus loin dans le plan de pré-lancement et ont été attachés aux sièges de New Shepard par Kevin Sproge – qui a rempli le rôle de guide de la rampe de lancement, également connu sous le nom de «membre d’équipage 7».

Une fois que New Shepard commence à lancer des gens, peut-être dès la prochaine mission, jusqu’à six membres d’équipage pourraient occuper les sièges de la capsule. Mais les places étaient limitées pour le vol d’essai d’aujourd’hui, car Blue Origin pilotait un mannequin de test chargé de capteurs surnommé Mannequin Skywalker, ainsi que des casiers de charge utile remplis de plus de 25000 cartes postales qui ont été envoyées dans le cadre de la campagne éducative à but non lucratif Club for the Future de Blue Origin.

Une fois que Lai et Powers se sont attachés et ont terminé la vérification de leurs liens de communication, le compte à rebours s’est déroulé dans une cale intégrée et les astronautes remplaçants ont quitté les lieux pour regarder le lancement à distance de sécurité. Ils devaient regagner la capsule après l’atterrissage pour répéter la procédure de sortie.

On s’attend à ce que les employés de Blue Origin partent sur les premiers vols avec équipage, mais la compagnie finira par embaucher des passagers payant un prix de billet à six chiffres. Cornell a déclaré que les astronautes arriveront au «village des astronautes» de Blue Origin trois jours avant leur voyage et passeront par des sessions de formation et des simulations avant de voler.

Le site de lancement One de Blue Origin comprend un «village d’astronautes», avec des hébergements. Cliquez sur l’image pour une version plus grande. (Blue Origin via YouTube)

Le village comprend des quartiers d’habitation qui portent le nom d’astronautes de Mercure (Gus, Wally, Gordo et Deke) ainsi que des aviateurs qui ont subi un dépistage de la NASA mais qui n’ont jamais volé dans l’espace (Jerrie, Myrtle, Rhea). Il y a aussi un salon et un centre de remise en forme surnommés «The Karman Line» et une salle à manger surnommée «The Rock House».

La mission de test d’aujourd’hui a marqué le deuxième vol de ce vaisseau spatial particulier, baptisé RSS First Step. Les nouveaux composants Shepard sont construits au siège de Blue Origin à Kent, Washington, et envoyés au Texas pour lancement.

Blue Origin possède également une usine et une installation de lancement en Floride pour une fusée de classe orbitale connue sous le nom de New Glenn, ainsi qu’une usine en Alabama pour ses moteurs BE-4 de nouvelle génération. Et comme si cela ne suffisait pas, la société dirige une équipe qui travaille sur un système d’atterrissage lunaire à l’usage de la NASA.

Ce rapport a été mis à jour à 18 heures, heure du Pacifique, le 14 avril avec la publication Instagram de Bezos.