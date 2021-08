Le vol d’essai Starliner CST-100 de Boeing reporté à nouveau : tout savoir sur le programme Commercial Crew de la NASA

Le programme Commercial Crew de la NASA vise à rendre l’accès à l’espace moins coûteux pour faciliter le transport de la cargaison et de l’équipage vers et depuis la station spatiale.

Programme d’équipage commercial de la NASA : Le Starliner Orbital Flight Test-2 ou l’OFT-2 de Boeing a de nouveau été reporté par rapport au moment où la mission d’essai sans équipage devait décoller mardi du complexe de lancement spatial-41 de la station spatiale Cape Canaveral, basée en Floride. Selon un rapport d’IE, le vaisseau spatial Crew Space Transportation-100 ou CST-100 est une mission dans le cadre d’un vol d’essai sans équipage vers l’ISS ou la Station spatiale internationale dans le cadre du programme Commercial Crew de la NASA. Le report du lancement a été annoncé par Boeing Space sur Twitter, précisant que de plus amples détails seraient partagés ultérieurement.

Le CST-100 Starliner est censé transporter plus de 400 livres de fournitures d’équipage et de fret pour la NASA vers l’ISS au cours d’un voyage qui prendrait environ 24 heures et culminerait avec l’amarrage du vaisseau spatial à l’ISS. Boeing a conçu le vaisseau spatial pour transporter sept astronautes ou un mélange d’équipage et de fret en orbite terrestre basse dans le cadre des missions, et la société a déclaré que pour la NASA, il transporterait jusqu’à quatre astronautes parrainés par l’agence spatiale américaine et le temps -la recherche scientifique critique à l’ISS.

Le rapport ajoute que le vaisseau spatial peut être réutilisé jusqu’à 10 fois et qu’il a un délai d’exécution de six mois. En dehors de cela, il dispose également d’une connexion Internet sans fil ainsi que d’une technologie de tablette pour les interfaces d’équipage.

Le vol d’essai qui a été reporté est destiné à vérifier toutes les capacités du vaisseau spatial, du lancement à l’amarrage et à la rentrée atmosphérique et à l’atterrissage. En dehors de cela, le vol permettrait également à l’agence spatiale américaine d’assurer et de certifier le système de transport qui transporterait les astronautes à un stade ultérieur dans les deux sens entre la Terre et l’ISS.

Le programme Commercial Crew de la NASA vise à rendre l’accès à l’espace moins coûteux pour faciliter le transport de la cargaison et de l’équipage vers et depuis la station spatiale. L’objectif serait atteint en partageant ces coûts avec des partenaires commerciaux, comme Boeing et SpaceX d’Elon Musk, tout en incitant les acteurs privés à développer des services de transport orbital commercial ou COTS. Non seulement cela, mais en externalisant les services de transport de l’équipage vers et depuis l’orbite terrestre basse à des entreprises privées, la NASA serait en mesure de libérer des ressources pour se concentrer sur la construction de fusées et d’engins spatiaux pour des missions destinées à explorer l’espace lointain.

Afin de transporter les astronautes et le fret de la NASA vers la station spatiale, l’agence spatiale américaine paie ces sociétés privées, un peu comme pour les voyages en avion, un passager paie la compagnie aérienne pour se rendre du point A au point B.

