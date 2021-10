Le vol inaugural du Sri Lanka à Kushinagar décolle ; Les reliques de Waskaduwa arrivent sur le vol

Selon des sources, à bord du vol inaugural en provenance du Sri Lanka se trouvait une délégation, dirigée par le ministre du Cabinet Namal Rajapaksa, qui est le fils du Premier ministre Mahinda Rajapaksa. (Source photo : Ministère des Affaires étrangères)

Le Premier ministre Narendra Modi a officiellement inauguré mercredi 20 octobre 2021 l’aéroport international de Kushinagar et pour marquer cette occasion historique, un vol international inaugural en provenance du Sri Lanka a atterri à cet aéroport.

Des sources ont confirmé à Financial Express Online que des diplomates de 12 pays étaient présents lors de la cérémonie. Des pays tels que la Mongolie, la Thaïlande, la RDP lao, le Sri Lanka, le Bhoutan, la République de Corée, le Japon, le Népal, Singapour, le Vietnam et le Cambodge étaient présents.

En juin dernier, le cabinet de l’Union avait déclaré l’aéroport de Kushinagar comme aéroport international. Et plus tard en 2020, à la fin d’un sommet virtuel entre les deux pays, « Mitratva Magga » a été mentionnée dans la déclaration commune.

Qui était sur le vol ?

Selon des sources, à bord du vol inaugural en provenance du Sri Lanka se trouvait une délégation, dirigée par le ministre du Cabinet Namal Rajapaksa, qui est le fils du Premier ministre Mahinda Rajapaksa. Il est en charge de plusieurs charges ministérielles dont la Jeunesse et les Sports, la Coordination et le Suivi du Développement et il est également Ministre d’Etat du Numérique et du Développement des Entreprises.

Il est accompagné d’une importante délégation d’environ 100 moines bouddhistes de haut rang, 4 ministres d’État et autres hauts fonctionnaires.

Ils sont tous arrivés de Colombo le jour propice de la Vap Poya.

Les ministres d’État qui sont arrivés dans la ville sacrée de Kushinagar sont : M. Vijitha Berugoda, des Écoles du Dhamma, Pirivenas et Bhikkhu Education ; MDV Chanaka, de l’Aviation et du Développement des Zones d’Exportation ; M. Jeewan Thondaman, de Estate Housing & Community Infrastructure et fils de feu le ministre Arumugam Thondaman; M. Sisira Jayakody, de la promotion de la médecine indigène, du développement des hôpitaux ruraux et ayurvédiques et de la santé communautaire.

Les moines qui sont arrivés sont de différentes sectes et temples importants. Ils représentent 22 districts du Sri Lanka. Parmi eux se trouve le moine le plus ancien de la délégation, le Très Vénérable Wedaruwe Upali Anu Nayaka Thero.

Bouddhisme : Inde et Sri Lanka Connexion :

Il relie les peuples des deux pays. Selon certaines sources, l’avènement du bouddhisme au Sri Lanka au 3ème siècle avant JC est lié à l’arrivée du prince Mahendra (également connu sous le nom d’Arahant Mahinda Thera). Puis la princesse Sanghamitra (Arahant Sanghamitta Theri) est arrivée suivie des enfants de l’empereur indien Ashoka – c’était pendant le règne du roi Devanampiya Tissa au Sri Lanka.

Il est également au cœur du lien civilisationnel entre les peuples des deux nations.

Pour la promotion des relations bouddhistes bilatérales, lors du sommet bilatéral virtuel avec le Premier ministre Mahinda Rajapaksa l’année dernière, le Premier ministre Narendra Modi a annoncé 15 millions de dollars.

En savoir plus sur Kushinagar

En raison de son riche héritage, Kushinagar occupe une position prééminente sur la carte mondiale. C’est la ville sainte où Bouddha a rendu son dernier soupir et a atteint Mahaparirvana.

Parmi les autres sites d’importance bouddhiste, citons : Lumbini, Sravasti et Kapilvastu, qui ne sont pas loin.

En raison du trafic intense des fidèles de plusieurs pays comme le Japon, la Thaïlande, la Birmanie, le Cambodge, vers Kushinagar, il y avait une demande de longue date pour un aéroport international.

Le vol inaugural d’aujourd’hui va aider à augmenter le trafic et un plus grand nombre de visiteurs à Kushinagar, en particulier en provenance de pays bouddhistes, dont le Sri Lanka.

