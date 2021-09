Le vol présumé de cartes Pokémon fait l’actualité nationale au Japon

in

Ce 7-Eleven était le site de l’incident. Capture d’écran : TBS

Alors que presque tous ceux qui veulent désespérément des cartes Pokémon font la queue ou paient des prix plus élevés sur Internet, il existe des exceptions occasionnelles et malheureuses.

Au Japon, un homme de 25 ans à Hiroshima est accusé d’avoir agressé un étudiant alors qu’il sortait d’un 7-11 avec une boîte de cartes Pokémon nouvellement achetées. Les grands médias nationaux, dont Nippon TV, FNN et TBS, ont couvert l’incident.

À 6 heures du matin ce matin, de nombreux policiers étaient sur les lieux, recueillant des preuves. La presse était également présente.

Les cartes ont été mises en vente à minuit et l’incident se serait produit à 3h30 du matin. La victime quittait le 7-11 avec la boîte de 150 cartes, au prix de 4 950 yens (45 $) mais autant que double en ligne. La victime a reçu des coups de poing au visage à plusieurs reprises alors qu’il se dirigeait vers la route, loin du dépanneur.

Le suspect se serait alors échappé dans une petite voiture.

Selon FNN, les autorités pensent que le suspect a voyagé d’un endroit à l’autre, seulement pour trouver les cartes épuisées, ce qui n’est pas rare de nos jours pour les nouveaux ensembles. Le suspect a avoué l’attaque et le vol dans une déclaration sous serment, et les autorités enquêtent davantage sur l’incident pour comprendre exactement ce qui s’est passé.

Comme Kotaku l’a signalé plus tôt ce mois-ci, les cartes Pokémon ont tracé de longues files d’attente au Japon cette année, avec des centaines de files d’attente pour les cartes dans tout le pays. Ces cas, cependant, ont été exempts de combats. De ce fait, ce prétendu vol d’une seule boîte de cartes Pokémon semble d’autant plus inhabituel. Parfois, au Japon, les nouvelles locales bizarres deviennent nationales. Avec tout le battage médiatique autour des cartes Pokémon en ce moment au Japon et dans le monde, cela semble être le cas.