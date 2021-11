Le vol spatial de Blue Origin Glen de Vries décède dans un accident d’avion dans le New Jersey

Glen de Vries regarde depuis la capsule spatiale suborbitale New Shepard de Blue Origin après l’atterrissage en octobre. (Photo d’origine bleue)

Un mois après avoir effectué un voyage spatial suborbital aux côtés de l’acteur de Star Trek William Shatner, l’entrepreneur en technologie médicale Glen de Vries est décédé dans un accident de petit avion dans le New Jersey.

La police de l’État du New Jersey a identifié de Vries, 49 ans, comme l’une des deux personnes tuées jeudi lorsque leur Cessna 172 monomoteur est tombé dans une zone boisée peu de temps après le décollage de Caldwell, NJ. L’autre décès était Thomas P. Fisher, 54 ans, NJ. .com a cité les autorités comme disant.

De Vries était le co-fondateur de Medidata Solutions, une société de logiciels médicaux qui a été rachetée par Dassault Systèmes en 2019 pour 5,8 milliards de dollars.

Il a acheté un billet à un prix non divulgué auprès de l’entreprise spatiale Blue Origin de Jeff Bezos pour participer au deuxième vol spatial suborbital avec équipage de la société en octobre – et s’est entraîné aux côtés de Shatner ainsi que du co-fondateur de Planet Labs Chris Boshuizen et de la directrice de Blue Origin Audrey Powers.

Après le vol, de Vries a déclaré à un intervieweur de l’Université Carnegie Mellon qu’il rêvait d’aller dans l’espace depuis des décennies. « Je suis ravi de faire partie du carburant, pour utiliser une métaphore de l’aviation, cela aide cette chose à décoller », a-t-il déclaré.

Il a dit qu’il était revenu du voyage avec une perspective plus large sur la vie. « Le passage du temps, tout comme les ressources sur Terre, semble plus précieux avec une perspective élargie », a-t-il déclaré dans l’interview de la CMU.

Il n’y avait aucune information immédiate sur les circonstances de l’accident de jeudi. NJ.com a rapporté que Fisher était certifié en tant qu’instructeur de vol et que de Vries avait une licence d’élève-pilote.

Dans un tweet, Blue Origin a déclaré qu’il était « dévasté » d’apprendre la mort de de Vries.

Nous sommes dévastés d’apprendre le décès soudain de Glen de Vries. Il a apporté tellement de vie et d’énergie à toute l’équipe de Blue Origin et à ses coéquipiers. Sa passion pour l’aviation, son travail caritatif et son dévouement à son métier seront longtemps vénérés et admirés. pic.twitter.com/1hwnjntTVs – Blue Origin (@blueorigin) 12 novembre 2021

Blue Origin a annoncé qu’il effectuerait un autre vol en équipage avec son vaisseau spatial suborbital New Shepard avant la fin de l’année.