Le vol Virgin Galactic de Richard Branson a suscité des débats : a-t-il voyagé dans l’espace ou au bord de l’espace ?

Comprendre où s’arrête l’atmosphère et ce que l’on peut appeler l’espace est délicat.

Espace vs Bord de l’Espace : L’homme d’affaires Richard Branson a officiellement lancé le tourisme spatial lorsqu’il a atteint le bord de l’espace dimanche, battant Jeff Bezos. Bien que la réalisation soit importante pour la commercialisation des voyages dans l’espace, des experts et des passionnés de l’espace se demandent s’il a réellement atteint une hauteur suffisante pour qu’il soit qualifié de son voyage dans «l’espace». Selon un rapport d’IE, la limite de l’espace est le plus souvent acceptée comme étant la ligne Karman à 100 km au-dessus du niveau de la mer. Cependant, les États-Unis utilisent 80 km au-dessus du niveau de la mer comme point de coupure, et le vol Virgin Galactic de Branson a atteint une hauteur de 86 km.

Pendant ce temps, le vol Blue Origin du milliardaire Jeff Bezos prévoit d’atteindre une hauteur de 106 km, a ajouté le rapport.

La ligne Karman a été largement comparée aux eaux internationales où se terminent la domination des pays et les lois humaines, et le pionnier de l’aérospatiale Theodore von Karman, dont la ligne porte le nom, avait dit que cette ligne marquait où l’aérodynamique s’est terminée et l’aéronautique a commencé. Karman a également ajouté qu’en dessous de la ligne, les pays contrôlaient l’espace, mais au-dessus, l’espace était libre.

En 1967, le Traité sur l’espace extra-atmosphérique a été signé, selon lequel il a été décidé que l’espace devrait être rendu accessible à tous les pays pour une enquête scientifique gratuite, et afin d’éviter les différends, il a été décidé qu’une frontière légale devait être définie. Cependant, certains pays, ainsi que les États-Unis, estiment qu’une telle délimitation de l’espace n’est pas nécessaire. Mais les experts ont dit que définir ce qu’est vraiment l’espace est plus important maintenant car de plus en plus d’entreprises envisagent de réaliser des expéditions spatiales commerciales, et pour cela, ces entreprises voudraient une sécurité juridique qui serait fournie par une altitude ou une limite définie.

Après le vol de Branson, le communicateur scientifique populaire Neil deGrasse Tyson a déclaré qu’il ne croyait pas que son vol pouvait être qualifié de voyage spatial, et a ajouté qu’un vol suborbital similaire avait été effectué par l’agence spatiale américaine NASA il y a environ six décennies.

En 2009, des chercheurs de l’Université de Calgary avaient mesuré les vents atmosphériques de la Terre et le flux de particules chargées, et ont écrit que le bord de l’espace commençait à 118 km au-dessus du niveau de la mer. D’autre part, en 2018, Jonathan C McDowell du Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics a déclaré que la ligne Karman était choisie comme une belle figure ronde mais que des études d’un aspect physique étaient également nécessaires, et il a proposé cela sur la base de l’étude de différentes couches atmosphériques, 80 km au-dessus du niveau de la mer était la limite la plus appropriée.

Bien qu’il y ait encore de la confusion quant à savoir si Branson est allé dans l’espace ou au bord de l’espace, la plupart des gens s’accordent sur le fait qu’il peut être qualifié d’astronaute, comme l’a accepté l’ancien commandant de l’ISS Terry Virts qui a passé plus de 213 jours en orbite et par L’astronaute de la NASA Mike Massimino.

