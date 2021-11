Le volcan La Palma perd de l’énergie malgré le fait que son éruption ne devrait pas se terminer à court terme

16/11/2021 à 22:10 CET

.

L’énergie du système éruptif de la Volcan La Palma continue d’afficher une tendance à la baisse ces derniers joursMême si cela ne se terminera pas à court terme, la porte-parole du comité scientifique du Plan d’urgence volcanique des îles Canaries (Pevolca), María José Blanco, a prévenu ce mardi.

Blanco a indiqué lors d’une conférence de presse qu’il y avait un diminution de tous les paramètres, en particulier la sismicité, la déformation des sols et les émissions de dioxyde de soufre (SO2), qui se situaient ce mardi entre 3 000 et 3 500 tonnes, mais cette tendance est « lente » et elles doivent continuer à diminuer pour « atteindre des niveaux inférieurs ».

Lorsqu’on lui a demandé si le volcan était en train de s’éteindre, Blanco a répondu « à un moment donné, oui », et a ajouté que pour le moment c’est « dans un processus plus stable et un niveau d’activité plus faible », mais « à court terme le système, l’éruption ne s’arrêtera pas ».

La seule chose observable pour prédire combien le volcan a laissé qui s’est aggravé ces dernières heures est le rebond de tremblement.

Cela, ainsi que les fortes concentrations de SO2, alors que la direction que peut prendre le nuage de cendres pourrait affecter l’aéroport de La Palma, comme cela s’est produit plus tôt ce mardi.

📢 #ErupcionLaPalma ▶️ 33 tremblements de terre. Profondeurs à 10-15 km et> 30 km

▶ ️ Magnitude la plus élevée aujourd’hui 1:01 UTC: 3,8 mbLg à 38 km

▶ ️ Tremor volcanique à faibles valeurs

▶ ️ Stations GNSS : l’altitude reste au niveau inférieur

▶ ️ Hauteur de la colonne 8h45 UTC : 3 000 m 👉https : //t.co/OtgTt9OYSk pic.twitter.com/V4NCuSGH0t – IGN-CNIG (@IGNSpain) 16 novembre 2021

Les ceintures grandissent

Concernant l’avancement des flux, le directeur technique de Pevolca, Miguel Ángel Morcuende, a détaillé que il y a eu des remplissages dans le 2, dans une zone intermédiaire entre le 1 et le 9, et une avancée de l’avant du 9, qui a fait monter la surface du delta de lave à 41,99 hectares, soit 1,09 de plus que lundi.

La largeur maximale entre les coulées est passée à 3 200 mètres et les scientifiques ont pu vérifier « clairement » la contribution des tubes de lave, a souligné Morcuende.

Il y a 480 personnes hébergées dans des hôtels, plus 43 autres personnes à charge réparties dans différents centres de santé sociaux de l’île.

Les bâtiments endommagés, selon les données du cadastre, sont 1 462 dont 1 181 logements, 152 à usage agricole et 67 à usage industriel, entre autres.

En termes de superficie agricole, il y a 305,59 hectares, 10 de plus qu’hier, en majorité des bananiers.

# EMSR546 # ErupciónLaPalma #Vieux sommet Notre #RapidMappingTeam a publié sa 5⃣1⃣st map mise à jour Il est basé sur l’imagerie radar @ASI_spazio COSMO-Skymed 🛰 Au 13 novembre à 18h44 UTC :

▶ ️Etendue de la coulée de lave : 1 024,4 ha (+5,5 ha en ~36h)

▶ ️2 618 bâtiments 🏠 détruits (+2) pic.twitter.com/urPTOYd3dh – Copernicus EMS (@CopernicusEMS) 14 novembre 2021

Prudence dans le nettoyage des cendres

Miguel Ángel Morcuende a de nouveau demandé que des précautions sont prises lors du nettoyage des cendres, surtout lorsque le travail est effectué en hauteur, pour éviter les accidents.

Il a également insisté pour demander que l’activité physique soit évitée à l’extérieur, que les masques FFP2 soient utilisés et que les personnes atteintes de pathologies ne sortent pas de la maison, notamment à Los Llanos de Aridne, où il y a pics de concentration de microparticules aux heures centrales de la journée, plus il y a de trafic et plus les cendres sont nettoyées.

Quant au SO2, il a indiqué que ces derniers jours, il y avait eu des « niveaux importants » de concentration dans la zone évacuée, ce qui a empêché l’accès d’El Charco pour des travaux de nettoyage ou pour l’irrigation des fermes, bien que la situation se soit améliorée ces dernières heures.

La combinaison des cendres et de la pluie – de faibles précipitations sont attendues dans les prochaines heures – inquiète du danger d’effondrement des serres.

À droite du volcan La Palma, nous pouvons voir l’un des tourbillons de cendres qui se produisent au cours des dernières heures en raison des vents et de la quantité de cendres expulsées au cours des dernières heures. pic.twitter.com/JMjMbMXZOk – 🏳️‍🌈Ruben López 🇪🇸 (@rubenlodi) 15 novembre 2021

C’est pourquoi la ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche du gouvernement des îles Canaries, Alicia Vanooestente, a insisté sur le fait que la première chose est la santé des travailleurs, leur sécurité.

Vanoostende a rappelé que les pertes économiques qui sont une conséquence de la non-commercialisation dues au volcan seront indemnisées et que les dommages dus à la chute de serres dus à l’effet de cendres sont également couverts.

Au niveau institutionnel, le président du Cabildo de La Palma, Mariano Zapata, a reconnu que « 60 jours, c’est trop long pour être hors de chez nous », plus pour ceux qui les ont perdus sous la lave et réclament une solution, mais il a veillé à ce que toutes les administrations fonctionnent « à vitesse maximale ».

Dans des déclarations aux médias après avoir reçu le Conseil du Parlement canarien, Zapata a souligné que pendant ce temps, les conseils municipaux et le Cabildo ont rendu une aide d’urgence à « un niveau jamais vu auparavant », et qui se chiffrent à plus de 700 000 euros.

Il a également évoqué la livraison de 5 étages, plus 12 autres prochainement, en plus de l’acquisition imminente de 72 autres, alors que « l’habituel », a-t-il dit, est qu’il faut une décennie pour livrer une promotion sociale.

Zapata a insisté sur le fait qu’« il y a plusieurs jours » d’attente pour ceux qui ont perdu leur maison, mais a exigé « que la rapidité » avec laquelle toutes les administrations travaillent soit valorisée.

Plan d’emploi

D’un autre côté, Le Gouvernement allouera 63 millions d’euros à l’élaboration d’un Plan extraordinaire pour l’emploi et la formation faire face aux conséquences de l’éruption volcanique sur l’île de La Palma.

Le Conseil des ministres a approuvé ce mardi l’accord autorisant le Service public de l’emploi de l’État (SEPE) à octroyer une subvention de ces montants sur le budget de l’Agence, selon les informations fournies par le gouvernement.

Les objectifs du plan seront spécifiés par le Service canarien de l’emploi avec des actions qui permettent le renforcement de l’orientation professionnelle dans les zones touchées pour les entreprises et les travailleurs « à travers actions et mesures d’information, d’accompagnement, d’orientation et de conseil, y compris un soutien psychologique, cela est nécessaire, à travers une unité d’Attention Socio-Travail ».

Le #CMin autorise l’octroi d’une subvention à @empleo_SEPE de 63 millions d’euros aux îles Canaries pour l’élaboration d’un Plan Extraordinaire d’Emploi et de Formation pour faire face aux conséquences de l’éruption volcanique sur l’île de La Palma. pic.twitter.com/59nII5Euid – La Moncloa (@desdelamoncloa) 16 novembre 2021

Il prétend aussi accompagner et conseiller sur la réorientation des activités les plus impactées et développer des actions pour maintenir les emplois de secteurs ou de groupes spécifiques les plus touchés par la situation d’urgence.

De même, seront élaborés des plans permettant l’acquisition d’une formation et d’une expérience professionnelle visant à la récupération des environnements affectés, des actions permettant la requalification des personnes affectées afin qu’elles puissent orienter leur carrière professionnelle vers de nouvelles activités économiques.