Abritant la caldeira du supervolcan de Yellowstone, le parc national de Yellowstone, dans le nord-ouest des États-Unis, est l’une des régions du pays les plus actives sur le plan sismique. Les géologues estiment que jusqu’à 3 000 tremblements de terre frappent le parc chaque année en raison du mouvement des lignes de faille et de l’eau brûlante profondément sous terre. Il n’est donc pas surprenant que la branche de l’observatoire du volcan Yellowstone (YVO) de l’US Geological Survey (USGS) ait enregistré plus de 260 secousses dans le parc et ses environs le mois dernier seulement.

Selon le dernier rapport d’activité de Yellowstone publié cette semaine, les stations sismographiques de l’Université de l’Utah ont détecté un total de 267 tremblements de terre dans le parc en octobre.

Le plus fort de ces secousses a été un tremblement de terre mineur de magnitude 2,6 à seulement quatre milles à l’est-nord-est de Norris Geyser Basin le 4 octobre.

Pendant ce temps, les géologues ont également enregistré un total de trois essaims de tremblements de terre.

La première a duré du 1er au 15 octobre et a vu un total de 109 secousses, et était la continuation d’un essaim qui a commencé le 19 septembre.

Un autre essaim de 21 tremblements de terre a commencé le 1er octobre et s’est terminé le 8 octobre, et 29 autres tremblements de terre ont frappé entre le 4 et le 8 octobre.

Au cours d’un mois donné, le parc de Yellowstone connaît entre 100 et 300 tremblements de terre, dont la moitié se produisent généralement en essaims.

Ceux-ci peuvent parfois atteindre des sommets de plus de 1 000 tremblements de terre en un seul mois, bien que les experts aient assuré qu’ils ne sont pas en dehors de la norme.

L’USGS a déclaré: « L’activité du tremblement de terre de Yellowstone reste à des niveaux de fond. »

Malgré son activité sismique et son passé terrifiant, les scientifiques ne pensent pas que le volcan Yellowstone constitue une menace actuelle pour les États-Unis.

Et pourtant, beaucoup de gens vivent dans la fausse croyance que le supervolcan est en retard pour une éruption.

Et Anthony, qui s’appelle @AnthonyG1382, a déclaré: « Personne ne dit combien de CO2 sera craché lorsque le supervolcan de 1 500 ans sous le parc national de Yellowstone » souffle « . »

Mais il n’y a absolument aucune preuve à l’appui de ces affirmations, selon l’USGS.

Le groupe a déclaré: « Tout d’abord, on ne peut pas présenter des intervalles de récurrence basés sur seulement deux valeurs. Cela n’aurait pas de sens statistique.

« Mais pour ceux qui insistent… faisons le calcul. Les trois éruptions se sont produites il y a 2,1 millions, 1,3 million et 0,64 million d’années.

« Les deux intervalles sont donc de 0,8 et 0,66 million d’années, avec en moyenne un intervalle de 0,73 million d’années.

« Encore une fois, la dernière éruption remonte à 0,64 million d’années, ce qui implique que nous sommes encore à environ 90 000 ans du moment où nous pourrions envisager d’appeler Yellowstone en retard pour une autre éruption formant une caldeira. »

Mais il s’agissait d’éruptions formant des caldeiras, et Yellowstone a connu depuis d’autres périodes de moindre volcanisme.

Depuis la dernière grande éruption il y a 640 000 ans, Yellowstone a été témoin d’au moins 80 événements non explosifs, dont 27 coulées de rhyolite dans la caldeira.

L’USGS a ajouté : « Le type d’éruption le plus probable ne serait pas volcanique mais plutôt hydrothermal.

« Ce type d’éruption petite mais toujours explosive peut se produire à partir de réservoirs peu profonds de vapeur ou d’eau chaude plutôt que de roche en fusion. »