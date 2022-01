Le voleur de l’hôtel Miguel Ángel a pris un Sorolla en métro jusqu’à Móstoles

01/12/2022 à 07:06 CET

Vanesa lozano

En plein jour et en toute sérénité. C’est ainsi que le voleur qui est entré dans l’emblématique Hôtel Miguel Angel à Madrid, a pris trois photos du mur et les a prises, avec une sculpture, cachée dans un sac opaque le 30 mai.

Après près de huit mois d’enquêtes, la Police nationale est plus près de retrouver l’auteur du braquage et a réussi à reconstituer le tournée que tu as fait quand il s’est enfui avec le précieux butin.

Selon ce qu’a appris CASO ABIERTO, la chaîne d’enquête et d’événements de la presse ibérique, ce dimanche, l’homme a quitté à pied l’hôtel cinq étoiles, situé au cœur de la capitale, et est entré dans une station de métro. Là, camouflé parmi d’autres passagers, a réussi à passer inaperçu et a voyagé, la police croit que chargé d’oeuvres d’art, au sud de Madrid, plus précisément à Mostoles.

Vol à la demande

L’une des hypothèses envisagées par les agents est que le voleur a commis le vol pour le compte d’une autre personne et qu’une fois arrivé à destination, il pourrait avoir eu de l’aide des autres personnes impliquées

Ce médium a également su que parmi les tableaux volés il y en a un de l’artiste valencien Joaquin Sorolla appeler ‘Puerto de San Sebastián’, une petite huile sur carton mesurant 14,2 x 17,6 centimètres. Le prix des quatre pièces que le voleur s’est approprié s’élève à plus de 340 000 euros, tel que rapporté par El Periódico de Catalunya.

Un sac opaque

C’est le personnel de sécurité de l’hôtel qui a sonné l’alarme l’après-midi du vol et a prévenu la police. Après avoir examiné les enregistrements de la des caméras de sécurité, les responsables de l’établissement ont fait part aux agents de leurs soupçons sur un homme qu’ils avaient vu quitter l’immeuble « avec un sac opaque » dans lequel il pouvait dissimuler les peintures et sculptures.

Ce jour-là et depuis le 21 mai, le Michel-Ange a présenté une exposition avec plus de 200 œuvres de la Galerie de Madrid Lorenart, axé sur les peintures et sculptures espagnoles contemporaines et spécialisé dans les auteurs tels que Joaquín Sorolla, Eduardo Chillida, Salvador Dalí, Juan Echevarría, Antonio Clavé, Menchu ​​Gal et Óscar Domínguez, entre autres. De plus, la galerie, qui a déjà organisé d’autres expositions d’art à l’hôtel, est connue pour être une référence en matière de sculptures de l’artiste basque. Jorge Oteiza.

Pas de sécurité supplémentaire

Selon les sources consultées par OPEN CASE, l’exposition de mai dernier était gardée par le personnel de sécurité de Miguel Ángel, qui Il était fermé et n’accueillait pas de clients en raison de la pandémie, c’est pourquoi du personnel supplémentaire de « sécurité privée » n’a pas été engagé pour renforcer la surveillance des œuvres d’art.

Ni l’hôtel ni la galerie, avec laquelle ce média a pris contact, n’ont voulu faire de déclarations ou commenter cette circonstance, que le voleur aurait pu connaître et utiliser pour préparer le coup.

Visité l’hôtel plusieurs fois

Les chercheurs pensent que l’homme visité et gardé l’hôtel et la galerie d’art à plusieurs reprises avant d’exécuter le vol, afin d’analyser le nombre d’employés travaillant chaque quart de travail, vérifier la sécurité de l’exposition, l’afflux de visiteurs et étudier les environs.

Avec toutes ces données, il a pu retracer son plan d’évacuation pour s’échapper sous terre, en parcourant la moitié de la ville, avec un Sorolla et un butin de plus de 340 000 euros sous le bras.