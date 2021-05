Le voltigeur des Atlanta Braves, Marcel Ozuna, arrêté pour violence domestique ⋆ .

Atlanta Braves OF Marcel Ozuna, 30 ans, allait déjà manquer un peu de temps car il a été placé sur la liste des blessés des 10 jours avec deux doigts de fracture. Maintenant, il semble que ce soit la fin de ses jours de jeu tels que nous les connaissons.

Selon plusieurs médias, Ozuna, qui a signé un contrat garanti de 4 ans / 65 millions de dollars plus tôt cette année avec les Braves d’Atlanta, a été arrêté samedi où deux mandats ont été exercés; un pour voies de fait graves par strangulation en vertu de la loi sur la violence domestique et coups et blessures en vertu de la loi sur la violence domestique.

De la police de Sandy Springs, en Géorgie : des agents auraient vu le voltigeur des Braves d’Atlanta, Marcell Ozuna, attraper sa femme par le cou et la jeter contre un mur. Il l’a également frappée avec un plâtre sur le bras, selon le communiqué du département. pic.twitter.com/jArly4bEIk – Jeff Passan (@JeffPassan) 30 mai 2021

Le voltigeur des Braves Marcell Ozuna a été arrêté pour une batterie domestique dans le comté de Fulton. pic.twitter.com/JOubNbYajV – Tout Géorgie (@GAFollowers) 30 mai 2021

Les Braves d’Atlanta ont publié la déclaration suivante concernant l’arrestation.

Déclaration des Braves d’Atlanta : pic.twitter.com/qISsfrUAiL – Braves d’Atlanta (@Braves) 30 mai 2021

Ozuna et sa femme ont eu des problèmes comme celui-ci dans le passé. Sa femme a été arrêtée et accusée de coups et blessures domestiques après avoir prétendument jeté un porte-savon et l’avoir frappé au visage. Elle a reçu une ordonnance de suspension après avoir plaidé non coupable.

PLUS : Ozuna s’est rendu dans un poste de police de la région de Miami pour signaler l’incident présumé, m’a-t-on dit. Les pompiers ont vérifié la blessure au visage d’Ozuna, qui aurait été une “petite lacération”. Sa femme a plaidé non coupable et a reçu une ordonnance de suspension. – Andy Slater (@AndySlater) 5 juin 2020

Ozuna a connu une excellente saison 2020 raccourcie avec les Braves enregistrant 18 HR, 56 points produits et atteignant 0,338 en seulement 60 matchs. Il n’avait pas obtenu les mêmes résultats cette saison avec seulement 7 HR, 26 RBIS et un score de .213 au cours des 48 premiers matchs de la saison régulière.

Après avoir lu la déclaration des Braves, il semble assez clair que si en fait il est inculpé, alors ses jours de jeu avec le club et potentiellement la ligue seront terminés.

