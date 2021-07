Le volume 16 de la série Bootleg de Bob Dylan comprend 54 enregistrements inédits – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Le volume 16 de la série Bootleg de Bob Dylan sera mis en vente avec 54 inédits. C’est une édition de luxe qui contient cinq disques qui récupèrent trois albums de la période 1980-1985, Shot of Love, Infidels et Empire Burlesque.

Bob Dylan – Springtime In New York : The Bootleg Series, Vol.16 (1980-1985), qui sera disponible à partir du 17 septembre, est le titre de ce nouveau chapitre de Bootleg, une série commencée en 1991 pour récupérer des thèmes inédits et mis au rebut.

Ce volume 16 comprend des versions abandonnées, des alternatives, des répétitions et des enregistrements inédits. Parmi eux se trouvent deux rejets de l’album Shot Of Love, selon un communiqué de Sony Music.

Il s’agit de Let It Be Me (sorti pour la première fois en face B du single 7 Heart of Mine) et de Don’t Ever Take Yourself Away (qui faisait partie de Hawaii Five-O: Original Songs from The Television Series).

Un troisième enregistrement publié, Death Is Not The End (une version abandonnée d’Infidels with Full Force) est apparu pour la première fois dans une version éditée sur l’album Down In The Groove du chanteur.

Ce volume est présenté sous différents formats. D’une part une version deluxe de cinq CD, avec un livre et des souvenirs. Et de l’autre, des éditions de deux CD et deux vinyles avec les temps forts.

Un ouvrage qui “passe en revue une liste riche et généralement oubliée du catalogue vaste et complexe de Dylan, montrant la nouvelle direction musicale provocatrice qu’il a prise en tant qu’auteur-compositeur et artiste d’enregistrement de 1980 à 1985”, indique le communiqué.

À cette époque, au début des années 80, « alors que l’industrie de la musique luttait pour rattraper l’arrivée des nouvelles tendances et technologies, des MTV aux CD en passant par l’enregistrement numérique, Bob Dylan écrivait et enregistrait de nouvelles chansons pendant une nouvelle décennie, chapitre essentiel de son catalogue d’études ».

Dans les mots du producteur, « Les versions alternatives sélectionnées pour cette édition sont différentes de celles publiées dans les volumes précédents de la série Bootleg. Ils sont inclus ici pour illustrer le voyage musical de Bob Dylan à travers ces années. » Columbia Records et Legacy Recordings, la division catalogue de Sony Music Entertainment, sortiront Bob Dylan – Springtime In New York: The Bootleg Series Vol.16 (1980-1985) le vendredi 17 septembre.

Third Man Records sortira une version 4LP de Bob Dylan – Springtime In New York: The Bootleg Series Vol.16 (1980-1985) dans le cadre de leur Vault Series.