Le volume d’annonces de célébrités augmente de 23% au premier semestre par rapport à la période pré-Covid

Au fil des ans, l’approbation des célébrités est restée l’une des tactiques promotionnelles les plus utilisées par les marques. Après une baisse de la pandémie de 2020, les publicités parrainées par des célébrités ont augmenté de 23% au premier semestre 2021, par rapport à la période correspondante de 2019, selon les données publiées par AdEx India, une division de TAM Media Research. Considérablement, les volumes d’annonces de célébrités ont augmenté de 65% par rapport au premier semestre 2020. Les chaînes d’information ont obtenu la plus grande part d’annonces de célébrités, suivies des chaînes de divertissement général (GEC) à 30% et 26% respectivement.

Selon le rapport, plus de 25% des émissions télévisées des publicités ont été approuvées par des célébrités. Parmi les professions de célébrités, les stars de cinéma ont représenté plus de 85% de part de publicité au cours du premier semestre 2021, suivies par les personnalités sportives, les stars de la télévision détenant respectivement 12% et 3% de part. Le rapport indique également que les volumes de publicités de célébrités les plus élevés ont été observés en mars 2021, mais ont connu une forte baisse en mai 2021.

Les aliments et les boissons sont devenus le premier secteur des publicités parrainées par des célébrités avec une part de 26%. Parmi les autres secteurs, les soins personnels/l’hygiène personnelle étaient un autre segment à contribuer au nombre total avec une part de 20 %. Les célébrités féminines dominaient le segment des soins personnels/hygiène personnelle (75 %), contrairement à la restauration et à la restauration où les célébrités masculines représentaient un nombre plus élevé (59 %). Mais comme le rapport l’a révélé, les publicités dans le secteur « Éducation » n’étaient approuvées que par des célébrités masculines.

Les savons de toilette étaient la première catégorie avec une part de sept pour cent des volumes d’annonces de célébrités au cours du premier semestre 2021, suivis des nettoyants pour toilettes/sols à six pour cent. Ecom-gaming était la première catégorie pour laquelle un maximum de célébrités de différentes professions ont approuvé des marques, les célébrités sportives occupant 80% des parts de la catégorie.

Parmi les dix principaux endosseurs visibles, huit étaient des acteurs tandis que les deux autres célébrités sportives, MS Dhoni et Virat Kohli, ont atteint le palmarès. Akshay Kumar est en tête de liste des célébrités les plus visibles avec une visibilité moyenne de 33 heures par jour sur toutes les chaînes, suivi de Kiara Advani avec 18 heures par jour. Cependant, MS Dhoni a approuvé le nombre maximum de marques (43).

Les deux principaux couples de célébrités – Akshay Kumar-Twinkle Khanna et Kareena Kapoor-Saif Ali Khan ont approuvé plus de 50 % des publicités et les couples ont approuvé respectivement 39 et 19 marques. Les couples de célébrités soutenant le nombre maximum de marques au cours du premier semestre 2021 étaient Kumar-Khanna suivi de Deepika Padukone-Ranveer Singh avec 32 marques.

Parmi les célébrités sportives, Virat Kohli était en tête du classement avec 26% de part de publicité, suivi de MS Dhoni à 23% au premier semestre 2021. Plus de 45 célébrités sportives masculines sont apparues alors que seulement huit célébrités sportives féminines ont été vues de janvier à juin 2021. Mithali Raj est en tête de liste des célébrités sportives féminines, suivie de Saina Nehwal.

