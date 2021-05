Le volume de négociation des options Ethereum dépasse le Bitcoin, Deribit lance une grève de 50K $ ETH d’ici 2022

Compartir

La semaine dernière, le volume d’options ethereum a dépassé le bitcoin pour la première fois sur le marché des dérivés de devises numériques Deribit. De plus, la plate-forme de trading a récemment introduit une grève de 50 000 $ ETH pour mars 2022 et a expliqué que l’appel de 50 000 $ «gagnait immédiatement en popularité».

Le volume des options Ethereum augmente de manière exponentielle, la frappe de 50K $ fléchit le muscle

En ce qui concerne les dérivés Bitcoin (BTC), la plateforme de trading Deribit capture la majeure partie du volume d’options actuel. L’échange de crypto-monnaie propose également des contrats à terme Bitcoin et des options Ethereum. Au cours de la première semaine de mai, les options Ethereum (ETH) de Deribit ont surpassé les options Bitcoin (BTC) pour la première fois.

Les données d’analyse biaisées montrent que si BTC avait 880 millions de dollars le 3 mai, les options ETH ont vu 1,3 milliard de dollars. Le volume s’est poursuivi cette semaine-là lorsque la société d’analyse Skew a tweeté sur le volume stupéfiant d’options ETH jeudi dernier.

“Les marchés de l’éther connaissent une activité record cette semaine sur les marchés au comptant, à terme et d’options”, a tweeté la société d’analyse. “Les attentes des traders d’options quant à la volatilité de l’éther par rapport au bitcoin augmentent”, a ajouté Skew le lendemain.

Le 10 mai, l’échange de dérivés crypto Deribit a déclaré: «Les flux d’options ETH dominent désormais la BTC. Et pas seulement de l’argent rapide. »Au cours des six derniers mois, Deribit a capturé le plus d’options BTC et ETH en termes de volume et d’intérêt ouvert.

«Action tout au long des maturités, avec Deribit listant l’ETH Mar22 50k Call (vraiment!), Gagnant une traction immédiate à l’achat. En général, les appels sont accumulés pour maintenir / ajouter une exposition; une action de mise bidirectionnelle décente, mais peu réduisent le potentiel », a ajouté Deribit.

Investisseurs institutionnels alimentant les marchés Ethereum, grèves de 5 000 $ voir accumulation

Depuis qu’Ethereum a récemment atteint des niveaux de prix sans précédent sur les marchés au comptant, les commerçants et les spéculateurs se sont concentrés sur les deux premiers niveaux de domination des actifs cryptographiques.

Le principal actif numérique Bitcoin (BTC) a une domination de 42,1% en termes de capitalisation boursière par rapport à l’ensemble de la crypto-économie (2,29 billions de dollars). Ethereum, en revanche, a un niveau de dominance d’environ 19,8% au moment de la rédaction de cet article.

“Le deuxième plus grand actif crypto par capitalisation boursière a évolué sur une trajectoire ascendante forte depuis son dernier hard fork alors qu’il continue de démontrer son cas d’utilisation”, a écrit Simon Peters, l’analyste d’actifs crypto de la plate-forme d’investissement. Multiples actifs Etoro. aux nouvelles de Bitcoin.com.

«Le nombre d’applications décentralisées continue de croître sur la plate-forme. La demande des investisseurs institutionnels est le moteur de ce dernier mouvement à la hausse alors que les acheteurs à grande échelle diversifient leur exposition à cette classe d’actifs émergente, avec ethereum le prochain choix naturel », a ajouté Peters.

Dans un autre tweet du 11 mai, Skew Analytics a mentionné qu’Ethereum (ETH) voyait un énorme “intérêt ouvert s’accumuler sur une grève de 5 000 $”. Deribit a en outre expliqué dans son fil Twitter que la structure des termes d’Ethereum est en rétrogradation et BTC en contango.

«La structure temporelle de BTC est en contango. Nous nous attendrions à cela du mouvement relatif de RV. Mais BTC IV augmente en sympathie avec l’ETH, à faible volume. Soit l’attente est un mouvement BTC, soit peut-être un changement de la garantie de MM en stock », a noté la bourse.

Que pensez-vous de la grève des options Ethereum de 50k $? Dites-nous ce que vous pensez de ce sujet dans la section commentaires ci-dessous.

https://news.bitcoin.com/ethereum-options-trade-volume-exceeds-bitcoins-deribit-introduces-a-50k-eth-strike-for-2022/