Le volume de négociation dYdX dépasse celui de Coinbase : DYDX peint un nouvel ATH

L’un des échanges décentralisés les plus populaires, dYdX, a franchi une étape importante dans son développement, car le volume global des transactions sur une période de 24 heures a dépassé celui du plus grand échange centralisé basé aux États-Unis – Coinbase.

dYdX dépasse Coinbase

Construit sur la blockchain Ethereum, dYdX est un DEX prenant en charge le trading perpétuel, sur marge et au comptant, ainsi que les prêts et les emprunts. Bien qu’elle ait été lancée il y a quelques années, ses volumes de transactions ont augmenté depuis le milieu de 2021. Les données de CoinGecko montrent que la plate-forme avait un volume de transactions d’environ 25 millions de dollars en avril et mai de cette année.

Il a commencé à s’accélérer rapidement au cours des mois suivants et a culminé au cours des dernières 24 heures. Des informations supplémentaires de l’agrégateur de données montrent que le volume quotidien des transactions a atteint 6,5 milliards de dollars au cours de cette période.

Juste pour référence, la plus grande bourse centralisée des États-Unis – Coinbase – avait un peu plus de 3 milliards de dollars. CryptoCom et Huobi sont également derrière dYdX, tandis que seul Binance a des chiffres plus élevés avec environ 23 milliards de dollars.

Antonio Juliano, fondateur de dYdX et ancien employé de Coinbase, a souligné le jalon sur son compte Twitter.

Il y a 5 ans, j’ai quitté @coinbase et j’ai finalement fondé dYdX Aujourd’hui, pour la première fois, @dydxprotocol fait plus de volume d’échanges que Coinbase 😯📈 pic.twitter.com/QzoKAUpH29 — Antoine | dYdX 🦔 (@AntonioMJuliano) 26 septembre 2021

Il convient de noter que le jeton natif de dYdX (DYDX), qui a vu le jour il y a des semaines à la suite d’un largage aérien, a également augmenté en termes de valeur en USD. À l’instar de la plupart des jetons liés à DeFi aujourd’hui, DYDX a bondi de 30% à 22 $ et il a même atteint un nouveau sommet historique il y a quelques heures.

Est-ce toute la Chine ?

La théorie la plus discutée au sein de la communauté crypto derrière cette augmentation soudaine du volume des échanges et des prix est liée à la Chine. Comme indiqué à la fin de la semaine dernière, la nation la plus peuplée du monde s’est à nouveau attaquée à l’industrie de la cryptographie et a interdit toutes les activités commerciales à l’intérieur de ses frontières.

Cette décision a déjà des conséquences sur certains échanges centralisés, car Huobi – sans doute le plus utilisé en Chine – a déclaré qu’il cesserait d’accepter de nouveaux utilisateurs chinois.

Peu de temps après, Colin Wu, le journaliste chinois populaire de blockchain, a indiqué que toutes les communautés locales «discutent de la façon d’apprendre DeFi» et ont prédit qu’elles «se précipiteraient» dans le monde de la finance décentralisée.

Néanmoins, Wu a également déclaré que la majeure partie du volume des transactions sur dYdX était due à l’agriculture, “plutôt qu’à la simple demande”. En tant que tel, il a rappelé que l’époque1 du minage de transactions dYdX se terminera dans les prochaines heures. Lorsque epoch0 a pris fin le 31 août, le volume de transactions sur 24 heures a chuté de 90 %, a-t-il conclu.

