Le volume de négociation NFT continue de chuter fortement depuis qu’il a atteint un ATH en août

La manie des jetons non fongibles (NFT) semble maintenant perdre de sa vigueur alors que le prix plancher de l’art numérique commence à baisser.

De plus, sur Google, la tendance pour le terme de recherche « NFT » a culminé plus tôt cette année. Au cours de la période du 24 août au 4 septembre, l’intérêt pour les NFT sur Google a atteint une valeur de 100 et est depuis lors tombé à 83.

Cependant, à la mi-mars, cette lecture était de 82, pour tomber à 21 fin juin, mais elle a bien sûr commencé à grimper à partir de là.

Le prix plancher de CryptoPunks est tombé en dessous de 80 ETH. pic.twitter.com/aD3Cwbl0IK – Wu Blockchain (@WuBlockchain) 14 septembre 2021

Mais plus important encore, les volumes diminuent dans l’espace de l’art numérique.

Au cours de la semaine dernière, les ventes de NFT ont commencé la semaine juste au-dessus de 31 000 ETH, pour presque réduire de moitié à la fin de la semaine à moins de 18 000 ETH avant de revenir à 26 500 ETH le lendemain.

Le volume des transactions NFT a chuté de manière abrupte depuis les sommets historiques d’août… graphique 30d ci-dessous👀📉 pic.twitter.com/kWaxUZukWB – Alex Thorn (@intangiblecoins) 13 septembre 2021

Le volume quotidien sur le marché NFT OpenSea a également atteint près de 323 millions de dollars le 29 août, et depuis lors, il est en baisse continue, enregistrant 25 millions de dollars le 14 septembre, selon Dune Analytics.

En ce qui concerne le volume mensuel, OpenSea a atteint un record de 3,42 milliards de dollars en août, contre 326 millions de dollars le mois précédent. Dans la première moitié de septembre, nous avons environ 1,53 milliard de dollars. Quant aux traders actifs mensuels, après être passé de 62 756 en juillet à environ 218 000 en août, ils se situent actuellement juste au-dessus de 175 000.

Malgré cela, pour l’instant, OpenSea est le plus gros consommateur de gaz encore sur le réseau Ethereum.

Pourtant, plusieurs projets NFT tels que Cool Cats et CyberKongz NFT ont bien fonctionné grâce aux implémentations de jetons utilitaires.

Selon William Quigley, co-fondateur de stablecoin Tether (USDT) et de Worldwide Asset eXchange (WAX), le métaverse est une énorme force économique, et il « parie » sur les NFT pour être le modèle de revenus du métaverse.

En parlant de la croissance du NFT, a déclaré Quigley, l’ensemble du marché était motivé par la valeur d’Ethereum, et ce n’est “pas un phénomène de marché de masse” car peu d’acheteurs d’art traditionnels sont passés de Rembrandt à CryptoPunk.

« Du point de vue des produits de consommation, ce qui m’intéresse, ce n’est pas un NFT vendu à 1 million de dollars, mais un million de NFT vendus à 1 $ pièce. Une toute nouvelle entreprise pour les objets de collection numériques. Cela me semble avoir des jambes plus longues et dans l’ensemble un plus grand marché.

Pendant ce temps, la société NFT Recur a atteint une valorisation de 333 millions de dollars après avoir levé 50 millions de dollars dans son tour de table de série A dirigé par une plateforme d’investissement métaverse soutenue par le family office du milliardaire Steven Cohen, propriétaire de Point72 Asset Management.

Cohen rejoindra également le conseil d’administration de Recur en tant que premier directeur désigné de Digital. Parmi les autres bailleurs de Recur figuraient Delhi Ventures, CMT Digital et Gary Vaynerchuk.

