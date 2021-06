DéFi

Le volume de NFT diminue fortement, mais les ventes moins chères sont « extrêmement importantes pour la croissance à long terme »

Le battage médiatique se calmant et les portefeuilles négociant des NFT moins chers, le marché peut désormais se développer dans un environnement sans cupidité avec l’arrivée de plus de personnes et d’organisations. C’est fondamentalement bon pour un développement de marché «plus soutenu».

Après avoir explosé en popularité cette année, la croissance des jetons non fongibles est entrée dans une phase de ralentissement au cours du dernier mois.

Si nous regardons les statistiques des 30 derniers jours de l’espace NFT, il a connu une baisse énorme.

En commençant par le marché, les plus populaires comme OpenSea, CryptoPunks, Axie Infinity, NBA Top Shot et Rarible ont vu leur volume baisser de 40 % à 60 % au cours des 30 derniers jours. Le nombre de commerçants a également chuté entre 20% et 50%, selon DappRadar.

Le volume sur ces places de marché a culminé en février. Par exemple, le plus populaire, NBA Top Shot, a rapporté 48 millions de dollars le 22 février, et il est maintenant en baisse à 1,3 million de dollars, mais toujours en hausse par rapport à moins de 10 000 en décembre.

Cette année, outre l’écosystème DeFi, le marché NFT est l’un des principaux moyens par lesquels l’industrie de la blockchain continue de se développer.

Mais en mai, une baisse de 5% du volume des ventes a été enregistrée, le volume a chuté pour le deuxième mois consécutif. Flow et Wax ont particulièrement conduit cela.

Dans l’ensemble, la tendance des NFT à prix élevé semble se ralentir, des ventes relativement moins chères alimentant désormais l’activité du marché. Cependant, de telles ventes sont « extrêmement importantes pour la croissance à long terme car elles permettent d’attirer des masses vers l’industrie ».

Je ne sais pas si les NFT sont vraiment vendus, mais en général, les nouvelles tendances qui sont soudainement proclamées sont parfois de très bonnes opportunités de risque : récompense. https://t.co/GrpmjRfSJm pic.twitter.com/d5tiQr7xUR – 🃏Fiskantes 1(Ω, 三)7 (@Fiskantes) 4 juin 2021

Malgré la tendance négative, Axie Infinity, Dark Country et R-Planet ont eu le meilleur mois cette année jusqu’à présent, avec leur croissance mensuelle de 201%, 659% et 141%, respectivement. De plus, l’activité du portefeuille et le nombre de ventes ont connu une tendance à la hausse.

Des personnes bien connues comme Paris Hilton, Eminem, Jack Dorsey et bien d’autres se sont également jointes à la tendance NFT, avec de plus en plus de nouvelles organisations qui commencent également à tester les eaux NFT. Dapp Radar a noté dans son rapport de mai,

“Cela indique que le battage médiatique NFT s’est calmé, du moins en termes de ventes importantes, et que les portefeuilles échangent des NFT moins chers. En conséquence, cette situation pourrait conduire à un stade de développement du marché plus soutenu au lieu d’un stade rempli de battage publicitaire et de cupidité. »

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.