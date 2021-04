Le volume de recherche Google pour la crypto-monnaie en Turquie est à un ATH après l’interdiction de paiement

Après avoir chuté à environ 50k $, le prix du Bitcoin est remonté à 57600 $ mais continue de lutter pour se redresser fortement.

Beaucoup ont émis l’hypothèse que ce crash aurait pu être déclenché par la banque centrale turque interdisant l’utilisation de cryptos pour les achats, invoquant d’éventuels dommages et risques de transaction «irréparables».

Dans la législation qui a été publiée au Journal officiel et qui entre en vigueur le 30 avril, la banque centrale a déclaré que les crypto-actifs n’étaient «ni soumis à aucun mécanisme de régulation et de surveillance, ni à une autorité de régulation centrale», entre autres risques pour la sécurité.

Le principal chef de l’opposition turque, Kemal Kilicdaroglu, a décrit cette directive comme un autre cas de «brimades de minuit», faisant référence au président Tayyip Erdogan limogeant le gouverneur de la banque centrale le mois dernier dans un décret de minuit.

«C’est comme s’ils devaient commettre des bêtises la nuit», a-t-il déclaré sur Twitter.

Avant de prendre de telles décisions, toutes les parties prenantes doivent être discutées, a déclaré Kilicdaroglu, ajoutant que la blockchain et la crypto sont les seuls domaines dans lesquels leurs entreprises d’un milliard de dollars (Licorne) émergeront.

«Ils ont frappé les startups de la technologie financière. Ils n’ont aucune tolérance pour les jeunes », a-t-il déclaré.

Il y a quelques semaines, les autorités turques avaient également exigé des informations sur les utilisateurs des plates-formes de trading crypto.

«Toute autorité qui commence à réglementer (le marché) par une interdiction finira par être frustrée (puisque cela) encourage les startups fintech à s’installer à l’étranger», a déclaré l’économiste Ugur Gurses.

Intérêt accru

La semaine dernière, Royal Motors, qui distribue des voitures Rolls-Royce et Lotus en Turquie, a annoncé qu’elle acceptait les paiements en cryptos.

La directive d’interdire la crypto pour les paiements est intervenue après que les crypto-monnaies ont gagné en popularité dans le pays à la suite de la Lira (TRY) atteignant un nouveau plus bas par rapport à l’USD le mois dernier.

Cet intérêt pour Bitcoin est fort depuis novembre de l’année dernière, selon Google Trend, tandis que pour «crypto» et «altcoin», il est le plus élevé jamais enregistré. Fait intéressant, il en va de même pour les «DeFi» et les NFT.

Cela a du sens étant donné que NEO, XRP, USDT et TRX sont les actifs cryptographiques les plus échangés sur le plus grand échange cryptographique de Turquie, BtcTurk, selon Coinmarketcap.

Le boom des cryptos dans le pays a remplacé la ruée vers l’or et l’immobilier comme couverture contre la lire en difficulté et la hausse de l’inflation, qui a atteint un sommet en six mois de 16%, et les taux de chômage officiels atteignant 13,4%.

Le mois dernier, BtcTurk a enregistré des volumes en flèche, avec BTC-TRY en hausse de plus que BTC-USD cette année.

Même au lendemain de la vente du week-end, la BTC est toujours en hausse de 112% depuis le début de l’année par rapport à TRY, et le sommet historique était une tendance à la hausse de 140% ce mois-ci, alors qu’en termes USD, il est de 93% et 65000 $, soit 132% de gains en 2021.

Au moment d’écrire ces lignes, Bitcoin se négocie à 55888 $ sur BtcTurk et 55125 $ sur Coinbase Pro.

Entre début février et fin mars, les volumes de transactions cryptographiques en Turquie ont atteint 218 milliards de livres (27 milliards de dollars), contre un peu plus de 7 milliards de livres à la même période un an plus tôt.

Le volume de recherche de Google pour la crypto-monnaie en Turquie est à un ATH après l’interdiction de paiement est apparu pour la première fois sur BitcoinExchangeGuide.