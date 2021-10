Le volume de SHIB sur Bitrue a bondi de 1000%, la bourse pour lancer le trading à terme

Shiba Inu (SHIB / USD), Dogecoin (DOGE / USD) et une grande variété d’autres memecoins ont connu une croissance significative au cours des 72 dernières heures. Sur la bourse de Bitrue, leurs volumes ont été multipliés par 10. Bitrue lancera le trading de contrats à terme SHIB grâce à cet intérêt.

Le prix du SHIB a triplé la semaine dernière

Au cours de la semaine dernière, le prix du Shiba Inu a triplé et le volume des échanges a augmenté de 1000%. Cette tendance s’est reflétée dans la plupart des autres pièces meme sur le marché, notamment Dogecoin, Samoyedcoin, Australian Safe Shepherd et Shih Tzu. Les commerçants se précipitent pour trouver la prochaine grande pièce qui attirera beaucoup l’attention des médias et des influenceurs et générera des profits énormes pour les acteurs du marché.

Les Catcoins emboîtent le pas

Les memecoins alternatifs ont également ressenti la folie. Le prix du catcoin CATO a quadruplé au cours des dernières 24 heures.

Bitrue lance les contrats à terme SHIB

Pour capitaliser sur la frénésie, la bourse de crypto-monnaie Bitrue lancera le 30 octobre la négociation de contrats à terme sur Shiba Inu. Ils comprendront une paire SHIB / USDT avec un effet de levier personnalisable jusqu’à 50x. Actuellement, Bitrue prend en charge plus de 30 crypto-monnaies sur son service Futures. La liste complète est disponible sur leur site internet.

Adam O’Neill, directeur marketing de Bitrue, a déclaré :

Cette semaine a montré que les marchés des crypto-monnaies restent très imprévisibles, avec un grand contingent d’investisseurs évitant la méthode traditionnelle d’évaluation des fondamentaux d’une devise et jouant à la place à un jeu psychologique consistant à suivre les tendances populaires. Chez Bitrue, nous avons passé des mois à soutenir une grande variété de jetons, y compris des memecoins, et les utilisateurs affluent maintenant vers l’échange pour y investir dès le début.

Les nouvelles inscriptions sur la plateforme dépassent les prévisions de 150%

Au cours de cette période, le nombre de nouveaux arrivants à Bitrue était 150% plus élevé que prévu. La bourse diversifiée, fondée en juillet 2018, offre un soutien en matière de négociation, de prêt et d’investissement. Bitrue vise à offrir des opportunités financières à tout le monde grâce à l’utilisation de la technologie blockchain, quelle que soit leur situation financière ou leur emplacement.

Avec des bureaux dans le monde entier, Bitrue travaille toujours au développement de nouvelles fonctionnalités à grande vitesse pour fournir un service complet à la nouvelle vague de l’économie numérique.

