Le volume de trading dYdX plonge de 80% en 24 heures, voici pourquoi

Le volume des transactions du protocole Dex populaire dYdX a plongé de 80% du jour au lendemain, passant d’un sommet hebdomadaire de 11,06 millions de dollars au volume actuel de 1,90 million de dollars. Le volume de dYdX a augmenté au cours du week-end à la suite de l’interdiction chinoise de la cryptographie, où de nombreux commerçants chinois se sont tournés vers le défi alors que des bourses centralisées telles que Huobi et Binance fermaient leurs portes conformément aux ordres du gouvernement.

Source : Nomics

La principale raison de la baisse du volume des échanges est attribuée à la fin du programme minier de transition Epoch1 le 28 septembre. Le programme Epoch1 offrait des récompenses minières le rendant assez lucratif et l’interdiction de la Chine n’a aidé le volume des échanges qu’à la fin de l’Epoch1. programme. Vendredi, la Chine a annoncé un nouvel ensemble de directives réglementaires pour réprimer toutes sortes d’activités liées à la cryptographie. Les analystes du marché pensent que les commerçants chinois se sont précipités sur le marché Defi pour échanger des crypto-monnaies.

Le 28 septembre, le dernier jour d’Epoch1, le volume des transactions de dYdX a atteint 11 milliards de dollars une demi-heure seulement avant la fin. La baisse du volume des transactions est assez similaire à la fin d’Epoch0, où le volume des transactions a chuté de 90% dans la semaine suivant sa fin.

Au cours des dernières 24 heures, le volume de transactions dYdX a dépassé le chiffre choquant de 11 milliards, mais epoch1 a encore une demi-heure pour se terminer. https://t.co/fnoO8Zx3Zv – Wu Blockchain (@WuBlockchain) 28 septembre 2021

Le prix dYdX grimpe à ATH

Le prix du jeton Defi a cependant résisté à la baisse massive du volume des transactions et se négocie actuellement en vert. Le prix dYdX a enregistré un nouvel ATH de 27,78 $ plus tôt dans la journée et s’échangeait à 26,5 $ avec une augmentation de 3% du prix au cours des dernières 24 heures.

Source : TradingView

Au cours de la semaine dernière, au cours des derniers jours d’Epoch1, le volume des transactions dYdX a non seulement dépassé le top Dex Uniswap, mais également des bourses centralisées telles que Coinbase et Binance.

Le marché Defi dans son ensemble a défié la tendance du marché au cours de la semaine dernière, alors que la plupart des crypto-monnaies se consolidaient et se remettaient du crash du week-end, de nombreux jetons Defi, dont Uniswap et Avalanche ($AVAX), ont augmenté à deux chiffres.

