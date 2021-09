Le volume de transactions cBridge de Celer Network double à 200 millions de dollars en une semaine

La solution de mise à l’échelle de couche 2, Celer Network, a enregistré une étape impressionnante, le volume des transactions sur son cBridge récemment lancé ayant dépassé la barre des 200 millions de dollars, une semaine après avoir atteint 100 millions de dollars.

Le volume de cBridge de Celer atteint 217 millions de dollars

Selon les données de la page Web d’analyse de Celer, le cBridge a actuellement un volume total de transactions de plus de 217 millions de dollars et un nombre de transactions de 33 143. Au cours des dernières 24 heures, près de 2 000 transactions ont été effectuées sur le pont pour une valeur de 8,2 millions de dollars.

Le projet a annoncé l’exploit sur Twitter au cours du week-end, informant que la communauté Celer peut s’attendre à plus, étant donné que le pont multi-chaînes est sorti il ​​y a à peine deux mois.

Comme l’a rapporté CryptoPotato, Celer a déployé la première version de son réseau inter-chaînes baptisée cBridge v1.0 sur le réseau principal en juillet. Le pont permet aux utilisateurs de transférer des actifs entre plusieurs blockchains, notamment Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon et Arbitrum à «une fraction du coût, en quelques minutes au lieu d’avoir à attendre plusieurs jours».

Au lancement, le projet a noté qu’en plus de profiter de transactions à faible coût et en temps opportun, les utilisateurs pourront utiliser le cBridge comme pont bidirectionnel entre la couche 2 sur une blockchain et un réseau de couche 1 différent sans passer par la couche racine correspondante.

Celer déploie cBridge 2.0

Pendant ce temps, deux mois après le lancement de la première version du pont de jetons multi-chaînes, Celer a publié cBridge 2.0 en tant que « mise à niveau majeure bourrée d’innovations » pour introduire une liquidité profonde pour les utilisateurs.

En annonçant la dernière version le 22 septembre, le projet blockchain a noté que le cBridge 2.0 présente d’autres améliorations pour tous les participants, y compris les utilisateurs, les jalonneurs et les validateurs, les LPs et les développeurs.

Les utilisateurs bénéficieront de plus de simplicité, d’un déballage de jetons de gaz natifs, d’un accès à plus de jetons et de chaînes et d’un niveau de service de nœud de pont assuré. Dans le même temps, les fournisseurs de liquidités ne sont plus tenus d’exécuter un nœud cBridge et bénéficieront d’expériences plus simples, d’une efficacité de liquidité élevée, d’un rééquilibrage des liquidités incitatif et d’une planification de nœud de haute qualité de service.

Les acteurs et les validateurs, d’autre part, captureront directement la valeur du cBridge via des récompenses et pourront également participer à la gouvernance tandis que les développeurs accéderont au SDK frontal en marque blanche, à la messagerie inter-chaînes pour NFT, etc.

