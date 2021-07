Le volume de transfert de Bitcoin dépasse maintenant 15,8 billions de dollars – Crypto nouveaux médias

in

Visitez l’article original*

https://bitcoinmagazine.com/.image/c_fit,cs_srgb,q_auto:good,w_620/MTgyNjU5MTM1OTI4NTQyNjI3/image2.png

La métrique « montant total de pièces transférées sur la chaîne » équivaut à 70 % du produit intérieur brut des États-Unis.

Bitcoin, la crypto-monnaie la plus précieuse au monde, a récemment vu son volume de transfert total dépasser 15,8 billions de dollars pour la première fois en moins de sept mois cette année.

Cela signifie que le volume total de transfert de bitcoin représente actuellement 70% du produit intérieur brut des États-Unis d’environ 22 000 milliards de dollars.

En outre, le volume de transfert de bitcoins a déjà dépassé l’ensemble du PIB de 2010 et 2011 de la plus grande économie du monde de 15 000 milliards de dollars et 15 500 milliards de dollars, respectivement.

En effet, le volume de transfert de bitcoins traversera bientôt le produit intérieur brut des États-Unis pour 2012 et 2013, qui était de l’ordre de 16 000 milliards de dollars.

La croissance massive du prix du bitcoin est l’une des principales raisons d’une croissance durable du volume de transfert de bitcoin. Le volume de transfert de Bitcoin a atteint 2,99 billions de dollars en avril lorsque le prix du bitcoin a culminé à environ 64 000 dollars.

Fait intéressant, le prix du bitcoin a chuté de plus de 50% par rapport à son plus haut historique d’avril, mais son volume de transfert n’a pas plongé avec une intensité corrélée. Bitcoin règle toujours 236 millions de dollars de transactions par jour, ce qui équivaut au niveau de décembre lorsque le bitcoin se négociait dans la fourchette de 20 000 $.

Cela signifie que l’intérêt des investisseurs pour le bitcoin reste intact malgré la gigantesque volatilité des prix, et renforce le fait que la crypto-monnaie la plus précieuse est une alternative viable au système économique actuel.

Pourquoi le volume de transfert de Bitcoin dépasse-t-il le PIB américain ?

Bitcoin ne s’avère pas seulement être un véhicule d’investissement alternatif, il devient également une alternative au dollar américain et à l’ensemble du système économique.

En 2021, la hausse de l’intérêt institutionnel et la croissance significative des investissements de détail ont contribué à porter le volume de transfert de bitcoins à 15,8 billions de dollars en moins de sept mois cette année.

De plus, la stratégie des entreprises américaines consistant à conserver le bitcoin dans leur bilan pour inverser l’impact de l’inflation du dollar fiduciaire et de la hausse des coûts à la consommation a ajouté au volume de transfert de bitcoin.

Le fait que la crypto-monnaie soit de plus en plus acceptée dans le système financier renforce encore les fondamentaux du bitcoin, un phénomène qui alimentera son volume de transfert dans les jours à venir.

Bitcoin commence tout juste à pénétrer le système financier et économique

Si la vitesse de la valeur de transfert se maintient à son rythme actuel, au cours des cinq prochains mois, Bitcoin dépassera la totalité du PIB de la plus grande économie du monde. Dans le même temps, il y a actuellement huit dépôts de Bitcoin Exchange Traded Funds en attente devant la Securities and Exchange Commission, sept d’entre eux déposés cette année. Plusieurs FNB Bitcoin, tels que Purpose, Evolve et CI Galaxy, se négocient déjà à la Bourse de Toronto au Canada.

« Les complications de ne pas approuver [a Bitcoin ETF application] devenir plus forts, car les gens recherchent d’autres moyens de faire le même genre de choses qu’ils feraient avec un produit négocié en bourse », a affirmé la commissaire de la SEC, Hester Peirce.

« Bitcoin est maintenant tellement décentralisé. Le nombre de nœuds impliqués dans Bitcoin est important et le nombre de personnes intéressées à ce que ce travail reste décentralisé est très important », a-t-elle déclaré.

De plus, des représentants américains comme le maire Scott Conger pensent que Bitcoin est la couverture ultime contre l’inflation du fiat. La Réserve fédérale elle-même a cessé d’enregistrer la hausse de la masse monétaire M1 et M2 après avoir enregistré une hausse de 450% en un an.

Ceci est un article invité par Portfolio Insider. Les opinions exprimées sont entièrement les leurs et ne reflètent pas nécessairement celles de BTC, Inc. ou Bitcoin Magazine.