Le volume d’entrée sur Ethereum Exchange a atteint un creux mensuel de 34,27 millions de dollars

Comparer

Tweeter

Comparer

Comparer

E-mail

Le récent krach boursier a fait perdre à Ethereum (ETH) plus de la moitié de son prix, passant d’un maximum de 4 350 $ à un minimum de 2 000 $.

La deuxième plus grande crypto-monnaie basée sur la capitalisation boursière a augmenté de 2,91% au cours des dernières 24 heures pour s’échanger à 2 682 $, selon CoinMarketCap.

Selon la société d’actifs numériques Glassnode, le volume d’entrée en bourse d’Ethereum a atteint un creux d’un mois à 34 277 495,88 $.

Cette tendance signifie une attitude assise sur la clôture, car de plus en plus d’utilisateurs gardent leur Ether dans un entrepôt frigorifique à des fins spéculatives ou futures, ce qui est généralement haussier.

L’analyste de marché Lark Davis a récemment déclaré qu’un important flux d’argent s’accumulait dans le secteur de la finance décentralisée (DeFi) d’Ethereum, ce qui était également haussier.

DeFi a aidé la course haussière d’Ethereum depuis que la deuxième plus grande crypto-monnaie a battu le record précédent de 1 400 $ établi en 2018. Certaines fonctionnalités comme les contrats intelligents sur le réseau ETH sont très demandées dans les secteurs des jetons non fongibles (NFT) et DeFi. .

DeFi sur le réseau ETH a connu une expansion exponentielle ces derniers mois, le nombre d’utilisateurs ayant augmenté de 1 300 % pour atteindre 2,1 millions. La valeur verrouillée totale (TVL) des contrats intelligents a grimpé de 9 000 % et s’élevait à 113 milliards de dollars.

Les taux horaires de l’ETH ont chuté d’un record de 10,5 millions de dollars

Selon la société de science des données IntoTheBlock :

“Les taux horaires d’Ethereum sont passés du récent ATH de 10,5 millions de dollars le 18 mai à une moyenne de 284 888,33 $ au cours des 3 derniers jours.”

L’ETH a dû faire face à des frais élevés, obligeant certains utilisateurs à l’éviter pour des alternatives moins chères.

D’autre part, Ethereum connaît une pénurie d’approvisionnement, comme l’explique IntoTheBlock.

« Sur les 116,1 millions d’ETH actuellement en circulation : 5,21 millions d’ETH déposés dans le contrat de participation ETH2, 9,58 millions d’ETH actuellement bloqués dans les protocoles DeFi et 5,92 millions d’ETH ont été retirés des échanges centralisés ».

Le temps nous dira si les pénuries d’approvisionnement et les faibles entrées d’échange sur le réseau ETH feront monter le prix d’Ethereum.

Source de l’image : Shutterstock