Le volume des échanges de Bitcoin a chuté de 40% en juin ⋆ .

Les volumes de transactions sur les principales bourses de crypto-monnaie ont chuté de plus de 40% en juin, selon une étude lundi, avec une répression réglementaire en Chine et une volatilité plus faible parmi les facteurs déprimant l’activité.

Les volumes de transactions au comptant ont chuté de 42,7%, à 2,7 billions de dollars, avec des volumes de dérivés en baisse de 40,7%, à 3,2 billions de dollars, selon les données du chercheur londonien CryptoCompare.

“Les vents contraires se sont poursuivis alors que la Chine persistait dans sa répression du minage de bitcoins”, a déclaré CryptoCompare. « En raison à la fois de la baisse des prix et de la volatilité, les volumes au comptant ont diminué. »

Bitcoin, la plus grande crypto-monnaie, a chuté de plus de 6% le mois dernier, atteignant son plus bas niveau depuis janvier, alors que les autorités chinoises ont resserré les restrictions lancées un mois plus tôt sur le commerce et l’exploitation minière de bitcoins.