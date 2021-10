Le volume des échanges de Bitcoin a dépassé celui d’Apple, Microsoft et Amazon

Les données fournies par le simulateur de trading de crypto-monnaie Crypto Parrot indiquent que Bitcoin a enregistré un volume de transactions quotidien de 39,1 milliards de dollars entre le 1er et le 11 octobre. Le volume des échanges est trois fois supérieur à celui du géant du commerce électronique Amazon, qui a un volume d’échanges ce mois-ci de 11,4 milliards de dollars.

De même, ce volume commercial est également au moins trois fois supérieur aux 13,6 milliards de dollars enregistrés par Apple. Et également supérieur au volume des échanges de Microsoft de 5,9 milliards de dollars.

Ce volume de transactions important pour Bitcoin est un indicateur fort que les investisseurs se sont ragaillardis après être restés sur la touche en septembre. Source : Crypto Parrot

Alors que le volume des échanges de Bitcoin a considérablement augmenté. Le volume quotidien des transactions sur les actions traditionnelles est toujours en voie de guérison, en raison de l’impact de la pandémie de COVID-19. De plus, le fait que le volume des échanges des actions soit à la traîne par rapport à Bitcoin est un indicateur que le marché traditionnel souffre toujours des impacts de la pandémie de coronavirus.

Il convient de noter que le volume des transactions de Bitcoin est nettement plus élevé étant donné que la crypto-monnaie est négociée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors que les actions traditionnelles sont limitées à cinq jours, jours fériés non compris. De plus, les actions Bitcoin et technologiques appartiennent à deux classes d’actifs totalement différentes.

Le volume des échanges est en corrélation avec la hausse de la valeur du Bitcoin, après avoir connu une forte volatilité des prix en septembre. Le volume des échanges indique que potentiellement plus d’investisseurs s’impliquent pour profiter du rallye.

Le Bitcoin est-il une bulle ?

Le grand volume de transactions de Bitcoin est impressionnant. Ce volume est lié à une période au cours de laquelle Bitcoin a atteint un nouveau record historique. Principalement motivé par l’adoption des crypto-monnaies par les grandes entreprises. Provoquant ainsi un impact positif sur son volume commercial et sa liquidité.

Historiquement, les gros volumes de transactions de Bitcoin ont été un indicateur clé de la volatilité imminente des prix. Une augmentation du volume des échanges est généralement considérée comme une indication d’un mouvement important des prix. Cela est évident, étant donné qu’après sa période de résistance, le prix du Bitcoin a continué d’augmenter. Atteindre de nouveaux niveaux malgré les réglementations mondiales.

De plus, en raison du volume de transactions élevé de Bitcoin par rapport aux actions susmentionnées, il est probable que les grands investisseurs aient été attirés par l’appétit pour les bénéfices à court terme.

Cependant, le président d’Europac, Peter Schiff, estime que la plupart des acheteurs de Bitcoin ne sont pas conscients que « c’est une bulle », et « c’est quelque chose qui aura un résultat cohérent à la fin ».

«La seule raison valable d’acheter des Bitcoins est de penser que la bulle va s’agrandir beaucoup avant d’éclater. La plupart des acheteurs de Bitcoin ne savent pas qu’il s’agit d’une bulle, ils ne vendront donc jamais. Mais comme la plupart de ceux qui le font ne pourront pas savoir quand il apparaîtra, ils ne sont pas non plus susceptibles de faire beaucoup de profit. » ajouta Schiff.

En revanche, l’homme d’affaires Jeff Booth a fait l’éloge de Bitcoin. « Le bitcoin pourrait être la plus grande invention de ces derniers temps, car il permet des changements historiques sans précédent et, par conséquent, il permet aux gens de faire un pas de géant. » affirma Booth.

