Le volume des échanges de Coinbase atteint 462 milliards de dollars, selon la lettre aux actionnaires du 21’T2

La volatilité du marché des crypto-monnaies fait augmenter le volume des transactions de Coinbase de plus de 1 500% depuis le deuxième trimestre 2020

Coinbase, la bourse de crypto-monnaie basée aux États-Unis, a annoncé hier ses résultats financiers pour le deuxième trimestre 2021 dans une lettre aux actionnaires. La lettre décrivait les performances de Coinbase comme un trimestre à forte croissance avec un accent sur la diversification sur les plateformes du réseau.

Le volume des transactions est passé de 28 milliards de dollars au deuxième trimestre 2020 à un énorme 462 milliards de dollars au deuxième trimestre 2021, marquant une augmentation de plus de 1500%. L’échange a également réalisé des performances impressionnantes sur d’autres indicateurs clés ce trimestre. Les utilisateurs de transactions mensuelles (MTU) ont augmenté de 44% par rapport au trimestre dernier, atteignant 8,8 millions.

Coinbase a atteint un chiffre d’affaires total de plus de 2 milliards de dollars ce trimestre avec un bénéfice net de 1,6 milliard de dollars. Une grande majorité des revenus de Coinbase continue de provenir des transactions en bourse, avec seulement 5% de ses revenus attribués aux revenus des abonnements et des services.

La performance de la bourse a été impressionnante au-delà de ce que les experts avaient prédit pour le trimestre. Selon les estimations de CNBC Refinitiv, le chiffre d’affaires de Coinbase était estimé à 1,78 milliard de dollars, un paramètre que l’échange a franchi pour près de 45 millions de dollars. De plus, les actions Coinbase se négocient à un prix de 3,45 $ par action par rapport aux prévisions selon lesquelles les actions suggérées seraient évaluées à 2,33 $ à la fin du trimestre.

La lettre aux actionnaires reconnaissait le rôle joué par la forte volatilité du marché des crypto-monnaies ce trimestre dans l’obtention de résultats aussi impressionnants.

La première moitié du trimestre a été témoin d’une course haussière massive avec Bitcoin et altcoins atteignant de nouveaux sommets historiques. Bitcoin a dépassé 64 000 $ en avril et la valeur d’Ethereum a doublé au cours du trimestre. Cependant, cette flambée des prix a été suivie d’une forte baisse, Bitcoin et Ethereum chutant de plus de 45%, entraînant des niveaux de volatilité plus élevés sur le reste du marché.

“Comme la volatilité et les prix des actifs cryptographiques sont fortement corrélés avec les revenus commerciaux, l’environnement du marché cryptographique a fortement influencé nos résultats financiers du deuxième trimestre”, a expliqué la lettre aux actionnaires.

Cette augmentation de la volatilité et la montée des altcoins ce trimestre ont également affecté une autre mesure cruciale. Coinbase a indiqué que seulement 24% de son volume total de transactions était concentré sur Bitcoin, contre 39% au premier trimestre.

Alors que la diversification du volume des transactions au-delà de Bitcoin et Ethereum peut être attribuée à plusieurs facteurs, “l’ajout de nouveaux actifs à la plate-forme Coinbase et l’augmentation du volume des transactions dans d’autres crypto-actifs ont contribué au changement”, indique le rapport.

Alors que les investisseurs se demandent ce qui les attend au troisième trimestre, Coinbase n’a offert aucune indication formelle au-delà de déclarer que la bourse s’attend à des volumes de transactions inférieurs à ce trimestre.

https://coinjournal.net/news/coinbase-trading-volume-hits-462bn-says-21q2-shareholder-letter/