Le volume des échanges de KuCoin a augmenté de 720% par an

Le volume des échanges et les nouvelles inscriptions sur le principal échange cryptographique mondial KuCoin (KCS / USD) ont augmenté de 720% et 446% par an, selon son rapport de performance pour le troisième trimestre 2021, a appris Invezz dans un communiqué de presse. L’examen fournit également des informations sur les produits clés et les mises à jour des fonctionnalités, ainsi que sur les initiatives d’investissement et de partenariat de KuCoin.

Points forts de KuCoin Q3

Le volume quotidien a culminé à 8,43 milliards de dollars le 8 septembre et 1,5 million de nouveaux utilisateurs enregistrés ont rejoint KuCoin au troisième trimestre 2021. En moyenne, le volume de prêt quotidien sur la plate-forme a atteint environ 100 millions de dollars. Au troisième trimestre de l’année, 3,5 millions de bots de trading avaient été créés.

Depuis le début de l’année, la valeur de KCS a augmenté de plus de 1 345 %. Le jeton prend de plus en plus de valeur à mesure que le KCS burn dépasse les 20 millions de dollars. Cela triple la valeur brûlée au cours des deux années précédentes.

Le troisième trimestre 2021 est une étape clé pour KuCoin

Selon les données de CoinGecko, le volume des transactions de la plateforme au troisième trimestre 2021 a dépassé 258 milliards de dollars. De plus, la part de volume de KuCoin dépasse celle des autres grandes bourses centralisées. Le volume des transactions de KuCoin est passé d’environ 1,5% au début de 2021 à près de 5% à la fin du troisième trimestre. Le nombre diversifié et la haute qualité des crypto-monnaies sur la plate-forme expliquent cela.

Johnny Lyu, PDG de KuCoin, a déclaré :

Nous avons continuellement exploré au-delà des limites de l’industrie dans les cycles de bull-bear. Nous nous engageons à abaisser le seuil pour chaque utilisateur d’entrer dans l’industrie de la cryptographie. Au troisième trimestre 2021, KuCoin reste proche des sujets d’actualité couvrant NFT, les jetons Meme, GameFi et Metaverse. Dans le même temps, nous continuons d’étendre notre portée mondiale avec des services plus localisés et nous travaillons dur pour améliorer la stabilité et la sécurité globales de la plate-forme.

Au cours de ce trimestre, KuCoin a découvert et répertorié 86 nouveaux jetons, présenté le jeu NFT Guardian Star sur KuCoin Win et lancé le premier Metaverse Trading Board. Il a également introduit une redevance minière faible de seulement 2%.

La division de recherche et d’investissement de KuCoin, KuCoin Labs, a également connu un grand succès. Ils ont développé des partenariats clés avec des institutions d’investissement réputées et ont réalisé des investissements intersectoriels dans des projets de blockchain prometteurs, entre autres initiatives avant-gardistes.

