Le volume des échanges des échanges cryptographiques indiens connaît une croissance à trois chiffres alors que le gouvernement répertorie le projet de loi pour interdire les cryptos privés

Le nouveau projet de loi viserait à interdire toutes les crypto-monnaies privées en Inde. (image : Pixabay)

Les principaux échanges de crypto-monnaie indiens ont connu une augmentation du volume de transactions cryptographiques sur leurs plateformes respectives quelques heures après que le gouvernement a répertorié mardi soir le projet de loi sur la crypto-monnaie et la réglementation de la monnaie numérique officielle, 2021, qui sera probablement présenté lors de la prochaine session d’hiver du Parlement. Le volume a augmenté sur plusieurs bourses du pays en raison de la panique des ventes parmi les investisseurs, ce qui a entraîné la baisse des prix locaux des crypto-monnaies, notamment Bitcoin, Ethereum et autres.

D’une croissance moyenne du volume des transactions sur 24 heures inférieure à 15 à 20 %, la plupart des bourses indiennes ont enregistré une croissance à trois chiffres. Par exemple, le volume sur 24 heures d’Unocoin a augmenté de 318% avec 2 155 656 $ de cryptos échangés. De même, le volume de Zebpay a bondi de 145 % (239 243 $), le volume de CoinDCX (205 259 463 $) a augmenté de 106 %, le volume sur WazirX a augmenté de 178 % (364 587 465 $) tandis que Bitbns a connu une croissance de 72 % (58 127 681 $), selon les données de CoinMarketCap à l’époque. du dépôt de ce rapport.

« Le programme législatif de mercredi était la principale raison de la panique des ventes des investisseurs sur les échanges cryptographiques. Cela correspond exactement à la même pression d’achat, car vous ne pouvez pas vendre tant que quelqu’un n’achète pas. L’absence de connaissance de ce qui se passe sur le plan réglementaire ou une mauvaise interprétation du libellé de l’ordre du jour avait provoqué la panique », a déclaré à Financial Express Online Ajeet Khurana, expert en crypto et fondateur de Genezis Network.

Le projet de loi chercherait à « créer un cadre facilitant la création de la monnaie numérique officielle qui sera émise par la Banque de réserve de l’Inde », avait noté l’ordre du jour. « Le projet de loi cherche également à interdire toutes les crypto-monnaies privées en Inde, cependant, il autorise certaines exceptions pour promouvoir la technologie sous-jacente de la crypto-monnaie et ses utilisations. » Cependant, il n’y a pas eu de définition de ce qu’est une crypto-monnaie privée en Inde et à l’étranger.

« Le terme crypto privée n’en a pas de définition. Lors de la session budgétaire, le gouvernement avait d’abord utilisé ce terme. Cependant, la confusion sur ce que c’est a disparu car à plusieurs reprises, le gouvernement a précisé que ce qu’il entend par privé, ce sont les crypto-monnaies émises par des entités autres que le gouvernement. Par conséquent, aucun des cryptos n’est émis par le gouvernement, donc tous sont privés », a ajouté Khurana.

Les investissements cryptographiques en Inde ont atteint plus de 10 milliards de dollars, contre 923 millions de dollars en avril de l’année dernière, selon un récent rapport de la plateforme de recherche et de renseignement sur la cryptographie CREBACO. Par conséquent, il serait intéressant de voir à l’avance comment la réglementation traiterait les investissements des investisseurs indiens en cryptographie. La semaine dernière, le Premier ministre Narendra Modi avait mis en garde le secteur de la cryptographie pour s’assurer que « la crypto ne se retrouve pas entre de mauvaises mains ». S’exprimant lors du Dialogue de Sydney, le Premier ministre Modi a déclaré : « Il est important que toutes les nations démocratiques travaillent ensemble sur ce sujet et veillent à ce qu’il ne tombe pas entre de mauvaises mains, ce qui pourrait gâcher notre jeunesse.

