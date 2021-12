Le volume des fusions et acquisitions a atteint son plus bas niveau en 5 ans en 2021 ; La confiance à elle seule génère des transactions d’une valeur d’au moins 13,5 milliards de dollars

L’activité des transactions en Inde a été mitigée cette année, les gestionnaires d’investissement se concentrant sur l’épargne de trésorerie en période d’incertitude induite par les coronavirus

Les fusions et acquisitions en Inde ont été mitigées cette année, avec une forte baisse de 20% en termes de volume de transactions, un plus bas depuis cinq ans, alors que les gestionnaires d’investissement se concentraient sur l’économie de liquidités en période d’incertitude induite par les coronavirus. L’activité de transaction en termes de valeur, cependant, a connu une hausse d’environ 13% sur un an, aidée par Reliance Industries Ltd (RIL) de Mukesh Ambani, selon un rapport du gestionnaire de fortune IIFL.

India Inc a connu une baisse des activités de fusions et acquisitions dans toutes les catégories, atteignant un creux de 709 transactions en cinq ans. « La chute de l’activité des transactions a été l’impact résultant de COVID-19, les principaux gestionnaires se concentrant sur la conservation des liquidités. L’épidémie a perturbé les pratiques de travail établies, posant des défis importants à surmonter pour les acquéreurs de fusions et acquisitions », selon le rapport India Investment Ecosystem, publié par IIFL Wealth & Asset Management et VCCEDGE.

Les investisseurs étrangers sont optimistes malgré les incertitudes induites par le coronavirus

Malgré la lenteur des fusions et acquisitions, des investissements clés en Inde par des géants technologiques étrangers ont contribué à trouver un équilibre. Par exemple, l’investissement des géants américains de la technologie Facebook, maintenant Meta Platform, et Google d’Alphabet Inc, pour acheter une participation de 17% dans Jio Platforms de Reliance a été l’une des plus grosses transactions entrantes cette année.

« Malgré les incertitudes macroéconomiques, les acheteurs étrangers restent optimistes sur les investissements, les entreprises cherchant à combiner la synergie pour lutter contre le ralentissement des affaires », selon le rapport.

En termes de valeur, la hausse de l’activité M&A a été portée par RIL. Reliance a représenté au moins 13,57 milliards de dollars de transactions, selon le rapport, qui cite des données sur les fusions et acquisitions pour la période comprise entre avril 2020 et septembre 2021.

Reliance a également été un gagnant en termes d’accords nationaux. La société, par l’intermédiaire de sa filiale Reliance Retail Ventures, a proposé d’acquérir l’unité de vente au détail de Future Enterprises de Kishore Biyani pour 3,34 milliards de dollars l’année dernière.

Secteur informatique : la plus grosse part du gâteau des fusions et acquisitions

Tant en termes de volume que de valeur, les secteurs des technologies de l’information (TI) et de la consommation ont occupé la plus grande partie du gâteau des fusions et acquisitions. Le secteur informatique est en tête des classements enregistrant un investissement de 14,99 milliards de dollars au cours de l’exercice 2021, soit 2,84 fois par rapport à l’exercice 2020. Alors que pour le premier semestre de cette année, les transactions ont totalisé 9,21 milliards de dollars pour le secteur.

Un exemple clé est PayU Payments Pvt. La proposition de Ltd d’acheter le fournisseur de services de passerelle de paiement Billdesk pour environ 4,70 milliards de dollars. Il s’agit du deuxième accord le plus important après l’accord entre Jio et Facebook-Google cette année dans le secteur des logiciels et services Internet.

Même en termes de volumes de transactions, l’informatique s’est classée parmi les trois principaux secteurs avec un total de 257 transactions au cours de l’exercice 2021, bien qu’elle ait enregistré une baisse d’environ 20 % par rapport au niveau de 2017. Au premier semestre de l’exercice 2022, le secteur a dominé le graphique d’activité des transactions sectorielles avec 150 transactions, suivi du secteur de la consommation discrétionnaire avec 55 transactions et du secteur industriel avec 49 transactions.

Activité terne dans l’espace de démarrage

Les activités de fusions et acquisitions pour les startups ont été ternes pendant la pandémie, note le rapport, ajoutant que le volume et la valeur des transactions ont chuté de 27% et 59%, respectivement.

« Le marché a connu de nombreuses consolidations dans le secteur Edu-Tech. Byju est devenu encore plus fort en acquérant WhiteHatJr., Schollr et LabInApp Technology pour faire évoluer les nouvelles plates-formes », selon le rapport.

Dans les prochains jours, avec la crainte d’une nouvelle vague qui se profile, l’activité M&A devrait rester faible. « L’écosystème des accords de fusions et acquisitions restera affecté jusqu’à ce que l’incertitude liée au COVID-19 existe », conclut le rapport.

