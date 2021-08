Le volume des transactions sur NFT Marketplace OpenSea atteint un record de 95 millions de dollars en 48 heures ⋆ Crypto new media

in

Ces derniers mois, le marché du NFT a connu une croissance significative du nombre d’investisseurs qui s’y sont associés, permettant aux artistes et aux amateurs d’art d’accéder au marché mondial de l’art numérique.

Bien que les jetons non fongibles soient une classe d’actifs relativement nouvelle dans l’espace crypto, ils ont continué à survivre au battage médiatique alors que des millions de dollars sont versés quotidiennement sur le marché.

Le volume des échanges d’OpenSea atteint un niveau record

Au cours des dernières 48 heures, le volume des échanges sur OpenSea, le premier et le plus grand marché NFT au monde, a atteint un niveau record de près de 100 millions de dollars, soit plus de quatre fois son volume annuel d’échanges en 2020.

Selon un tweet du PDG et cofondateur d’OpenSea, Devin Finzer, la plate-forme a enregistré un volume total de transactions de 95 millions de dollars au cours des deux derniers jours. Il a en outre noté que le montant a largement éclipsé le volume total de transactions d’environ 21 millions de dollars que le marché NFT a vu au cours de l’année dernière.

Finzer a également souligné que ce pic massif prouve que le marché NFT, bien qu’il en soit à ses débuts, a encore beaucoup de place pour devenir, peut-être, la plus grande sensation de l’industrie de la cryptographie.

OpenSea lève 100 millions de dollars

Il y a quelques semaines à peine, OpenSea a reçu un financement de 100 millions de dollars des principaux investisseurs dans le cadre d’un tour de table de série B dirigé par la société de capital-risque Andreessen Horowitz. Le projet a révélé qu’il prévoyait d’utiliser le financement pour rendre les NFT accessibles à un plus grand nombre d’utilisateurs en se développant sur les marchés internationaux et en prenant également en charge plusieurs chaînes de blocs sur sa plate-forme.

Le financement de 100 millions de dollars a porté la valorisation boursière d’OpenSea à 1,5 milliard de dollars. Le PDG décrivant les NFT comme le « nouvel Internet », OpenSea continue de faire évoluer sa plate-forme pour accueillir davantage d’utilisateurs.

Les NFT continuent de grandir

NFT reste parmi les sujets les plus brûlants de l’industrie de la cryptographie. Le battage médiatique autour du marché de l’art numérique a attiré l’attention du monde, dépassant le pic de l’ICO de 2018 aux États-Unis

Bien que le NFT ait commencé à gagner en popularité en 2020 et ait atteint une capitalisation boursière de 250 millions de dollars, le premier trimestre de 2021 a vu les ventes de ces objets de collection dépasser les 2 milliards de dollars.

Les NFT offrent une nouvelle façon d’interagir avec la musique, la culture et même le sport. Artistes, célébrités et équipes sportives se précipitent tous pour rejoindre le mouvement NFT en lançant leurs propres arts numériques ou en soutenant des projets connexes. Il y a quelques jours, l’équipe américaine de basket-ball professionnel, les New York Knicks, a annoncé avoir lancé cinq billets 3D NFT Knicks en édition limitée.

