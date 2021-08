Coinbase

Le volume institutionnel de Coinbase augmente de 47% pour le commerce de détail nain au deuxième trimestre, mais représentait moins de 6% des revenus

Les clients de Coinbase, qui ont augmenté de 12 millions et comprennent 10 des 100 meilleurs fonds spéculatifs d’AUM, ont négocié pour la première fois Ether (26 %) plus que Bitcoin (24 %) au deuxième trimestre 2021.

Coinbase a dépassé les attentes en signalant un deuxième trimestre « fort » qui a vu une augmentation de plus de 1 500% de ses volumes de négociation trimestriels mais prévoit une baisse des volumes du trimestre en cours/ Bien que le volume se soit légèrement amélioré par rapport aux niveaux de juillet, il est resté inférieur dans l’année.

Pour le trimestre clos le 30 juin, les volumes de transactions de la société ont atteint 462 milliards de dollars, contre 335 milliards de dollars au premier trimestre. Bitcoin représentait 24% de ce volume de transactions, contre 39% au trimestre terminé en mars, tandis que l’ETH est en tête avec une part de 26% pour la première fois.

“La croissance du volume des échanges de détail a été tirée par des MTU plus élevés, un environnement de marché de la cryptographie solide, l’innovation des produits et notre capacité à prendre en charge plus d’actifs pour le commerce.”

En termes d’actions, les institutions représentaient 69 % (317 milliards de dollars) de ce volume, tandis que le commerce de détail n’en représentait que 145 milliards, contre 64 % (215 milliards de dollars sur un total de 335 milliards de dollars) de part des institutions et du commerce de détail contribuant 120 milliards de dollars au premier trimestre.

Le volume des transactions institutionnelles a connu une augmentation de 47% par rapport au premier trimestre. Au cours du trimestre, “l’intégration institutionnelle à la plate-forme Coinbase a augmenté rapidement ainsi que des allocations de capital plus élevées dans la crypto”, a-t-il déclaré.

Coinbase a également déclaré que 10 des 100 principaux fonds spéculatifs par actif sous gestion (AUM) sont ses clients. L’échange a nommé Elon Musk, PNC Bank, SpaceX, Tesla, Third Point et WisdomTree comme partenaires.

“L’adoption s’est poursuivie à un rythme rapide tout au long du trimestre malgré la volatilité du marché.”

Croissance continue

Selon sa lettre aux actionnaires, la bourse de crypto-monnaie basée à San Francisco a enregistré un bénéfice net de 1,59 milliard de dollars, ou 6,42 $ par action, pour le trimestre clos le 30 juin.

Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre s’élevait à près de 2 milliards de dollars, la grande partie provenant de la vente au détail sous la forme de revenus de transaction. Il se compare à 1,54 milliard de dollars au premier trimestre de cette année et à 467,4 millions de dollars au deuxième trimestre 2020.

Fait intéressant, alors que les institutions dominent le volume, Coinbase a gagné 1,82 milliard de dollars (94,3% du total de 1,93 milliard de dollars) en revenus de transaction de la vente au détail tout en ne gagnant que 102 millions de dollars des institutions.

Les autres sources de revenus de Coinbase comprennent les « revenus d’abonnement et de services », qui représentaient un total de 102,6 millions de dollars, 39 millions de dollars de « revenus de blockchain », 31,7 millions de dollars de frais de garde et 16,9 millions de dollars de campagnes Earn.

Coinbase a en outre déclaré 180 milliards de dollars d’actifs – 88 milliards de dollars de détail et 92 milliards de dollars d’institutions au deuxième trimestre. 47% du total des actifs étaient en BTC, tandis que l’ETH en représentait 24%.

La bourse a également enregistré une croissance de 44,2% du nombre d’utilisateurs de transactions mensuels (MTU), passant de 6,1 millions au premier trimestre à 8,8 millions au deuxième trimestre.

“La croissance du MTU au deuxième trimestre a été tirée par l’environnement du marché de la cryptographie, les lancements de produits, nos efforts de marketing et le nombre croissant d’actifs cryptographiques que nous prenons en charge.”

Focus sur la réglementation et plus d’actifs

À l’avenir, la directrice financière (CFO) Alesia Hass a déclaré qu’elle prêtait une attention particulière aux commentaires du président de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, Gary Gensler, qui a appelé à plus d’autorité pour mieux réglementer le secteur de la cryptographie, en particulier DeFi.

“Nous sommes impatients de comprendre le cadre juridique des préoccupations qu’il a soulevées et comment chacune d’entre elles peut avoir un impact sur notre feuille de route de produits”, a déclaré Haas lors d’une conférence téléphonique après les résultats.

L’échange a également réitéré qu’il prévoyait d’augmenter le nombre d’actifs cryptographiques répertoriés sur sa plate-forme. Le PDG Brian Armstrong dit qu’il veut que Coinbase soit “l’Amazon des actifs” et répertorie toutes les cryptos légales sur sa plate-forme.

Le cours de l’action Coinbase, qui est devenu public via une cotation directe en avril, se négocie autour de 284,49 $.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.