Le volume moyen des échanges de Bitcoin en octobre dépasse celui des actions Tesla, Apple et Amazon

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

Le marché du Bitcoin enregistre en moyenne un volume d’opérations de trading quotidien plus élevé que Tesla, Apple et Amazon tout au long du mois d’octobre. Cependant, la capitalisation mondiale de la monnaie numérique ne dépasse toujours pas celle de plusieurs des sociétés mentionnées précédemment.

Selon des chiffres récemment publiés, la moyenne enregistrée par le volume de capitalisation quotidienne du marché Bitcoin tout au long du mois d’octobre dépasse celle d’entreprises comme Tesla, Apple et Amazon dans les principales bourses.

Le volume des échanges quotidiens de Bitcoin dépasse celui des actions Tesla, Apple et Amazon

C’est ce que révèlent les données publiées par le portail Web Crypto Parrot, qui indiquent qu’entre le 1er et le 11 octobre, le volume des opérations quotidiennes de négociation de Bitcoin avoisine en moyenne 36,7 milliards de dollars, un chiffre qui double le montant du capital échangé en actions Tesla. , qui s’élève à 14 640 millions de dollars US pour la même période.

Mais les données sont beaucoup plus remarquables par rapport à Apple et Amazon, des entreprises qui capitalisent respectivement environ 10 980 millions de dollars et 9 090 millions de dollars au cours de la période susmentionnée. Dans ces cas, le prix du Bitcoin dépasse plus de trois fois celui de chacune des sociétés susmentionnées.

Autres métriques intéressantes

Bien que les volumes favorisent Bitcoin, il convient de noter qu’en termes de capitalisation boursière mondiale, les mesures varient considérablement, laissant la crypto-monnaie en dessous de certaines des sociétés mentionnées précédemment.

Les données publiées par le portail CompaniesMarketCap.com révèlent que la capitalisation boursière de Bitcoin est supérieure à 1 052 billions de dollars US, un chiffre inférieur aux 2 345 billions de dollars US capitalisés par Apple et aux 1 646 billions de dollars US enregistrés par Amazon respectivement.

Cependant, avec un prix de 55 763 USD par unité et un total de 18 841 893 BTC en circulation, la capitalisation mondiale de Bitcoin dépasse actuellement celle de Tesla, qui s’élève actuellement à environ 808 040 millions de USD. Il laisse également derrière lui d’importantes entreprises telles que Facebook (912 540 millions de dollars US), Tencent (603 850 millions de dollars US), Visa (492 940 millions de dollars US) et bien d’autres.

Marché de la crypto vs secteur traditionnel

Revenant aux moyennes des volumes quotidiens, l’équipe de Crypto Parrot précise que le marché du Bitcoin et des principales crypto-monnaies fonctionne très différemment du marché boursier, basé sur le fait que les monnaies numériques se négocient ici 24 heures sur 24, sept jours sur sept. semaine, tandis que l’autre s’étend du lundi au vendredi, à une heure précise, hors jours fériés.

En tant que tel, il s’agit de différents types d’actifs. Les actions représentent des participations dans des entreprises, tandis que les crypto-monnaies sont des actifs numériques qui appartiennent à leurs propriétaires, qui peuvent les utiliser à diverses fins.

Un autre aspect à souligner est que la plupart des principales crypto-monnaies sont des actifs très volatils, dont le prix peut fluctuer fortement en faveur ou contre, en fonction principalement du sentiment qui prévaut sur le marché. Cela exige une plus grande supervision pour tous ceux qui souhaitent opérer et tirer des bénéfices, car ils peuvent risquer de capitaliser des pertes importantes si quelque chose se produit qui génère de la peur ou de l’incertitude concernant ladite monnaie numérique.

