Le volume publicitaire à la télévision a augmenté de 11% au T3 2021 par rapport au T2 2021 : TAM AdEx

Après une baisse au deuxième trimestre de cette année – avril – juin 2021, les volumes publicitaires à la télévision ont augmenté de 11% en juillet – septembre 2021, selon les données publiées par AdEx India, une division de TAM Media Research. Selon les données, le décompte des catégories, des annonceurs et des marques a augmenté de 6 %, 12 % et 12 %, respectivement, au cours du troisième trimestre de 21 par rapport au deuxième trimestre de 21.

Fait intéressant, les boissons lactées et les savons de toilette ont émergé comme les catégories les plus annoncées avec une part de 4,1 %, chacun, du gâteau total. En revanche, Ecom-Media/Ent./Social Media, Shampoo et Dentifrices ont également enregistré une baisse dans leurs rangs. Les catégories Ecom-Éducation, Chocolats et Thé ont été les nouveaux entrants dans le Top 10 de Juil-Sep’21.

Hindustan Unilever a continué de régner sur l’espace publicitaire télévisé, la société FMCG représentant 14 % du total des volumes publicitaires télévisés. HUL a été suivi par Reckitt Benckiser avec une part de 11% des volumes d’annonces. Brooke Bond Lipton India, Cadburys India et Godrej Consumer Products ont occupé les troisième, quatrième et cinquième positions avec respectivement 2,5 %, 2,3 % et 1,8 %. Selon les données, les 10 principaux annonceurs du troisième trimestre de l’année représentaient près de 41% des volumes d’annonces télévisées.

Avec plus de 415 nouvelles catégories, plus de 4 130 nouveaux annonceurs et plus de 6 320 nouvelles marques étaient visibles sur l’espace publicitaire TV au troisième trimestre. Les savons de toilette Dettol, Horlicks, Amazon.in, Lizol, Dettol Antiseptic Liquid ont émergé comme les cinq premières nouvelles catégories. Sur ce total, cinq marques de Reckitt Benckiser ont contribué ensemble à 6 % des volumes d’annonces entre juillet et septembre 21.

Il est intéressant de noter qu’en juillet-septembre 21, le genre News a dépassé 28 % des volumes d’annonces, suivi de près par les chaînes de divertissement généralistes (GEC) avec presque la même part. À l’exception du genre Films, tous les quatre principaux genres ont enregistré une croissance des volumes d’annonces en juillet-sep’21 par rapport à juillet-sep’20

avec le genre musical connaissant la plus forte croissance de 44%. De plus, les longs métrages ont été le genre de programme préféré en juillet-septembre 21 pour promouvoir les marques à la télévision.

