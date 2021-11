FTX

Le volume quotidien de FTX US a augmenté de 512% et les utilisateurs ont augmenté de 52% au troisième trimestre

Alors que la principale bourse de crypto-monnaie aux États-Unis, Coinbase, a signalé une baisse de 16% de ses utilisateurs de transactions mensuelles à 7,4 millions par rapport au deuxième trimestre et 23,2% du volume des transactions qui est tombé à 327 milliards de dollars au cours de la même période, FTX US a affiché une augmentation de son Nombres.

Au troisième trimestre, la bourse a affiché un volume quotidien moyen de 360 ​​millions de dollars, soit une augmentation de 512%. Le volume total a culminé à 807 millions de dollars le 9/7/21. Le nombre d’utilisateurs a également bondi de 52% au cours du troisième trimestre.

À la fin du trimestre, FTX US détenait environ 4,5 % du volume du marché au comptant des cryptomonnaies aux États-Unis, contre environ 2 % au début du troisième trimestre. Brett Harrison, président de FTX US, a déclaré dans un communiqué :

«La confiance et le soutien de notre base d’utilisateurs ont permis à FTX US de devenir l’échange cryptographique à la croissance la plus rapide et la plus demandée aux États-Unis, mais nous avons à peine effleuré la surface. Nous continuerons d’améliorer nos offres existantes et de nous développer rapidement dans de nouveaux domaines, notamment les produits dérivés, les NFT et les services de paiement. »

Dans son rapport, la société a indiqué qu’elle avait augmenté ses effectifs de 30% et qu’elle avait acquis la bourse de dérivés réglementée LedgerX. Cette acquisition permettra à la bourse de fournir des contrats à terme et des options de cryptographie sous licence aux clients de détail et institutionnels.

De plus, FTX US s’étend à Miami avec un nouveau bureau. La société construit un espace permanent d’une capacité de 16 à 18 employés, une augmentation par rapport aux quatre personnes actuelles, a déclaré Avinash Dabir, vice-président du développement commercial de FTX US, dans une interview.

L’échange détient déjà les droits de dénomination de l’arène de basket-ball Miami Heat pour 135 millions de dollars dans le cadre d’un contrat de 19 ans.

Récemment, FTX a levé 420 690 000 $ lors de sa dernière ronde auprès de 69 investisseurs, dont BlackRock, Sequoia, Temasek de Singapour et le Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, pour une valorisation de 25 milliards de dollars.

