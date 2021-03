Le volume signalé des principaux échanges cryptographiques sud-coréens dépasse celui du marché boursier du pays ⋆ Crypto New Media

Dimanche, le volume des transactions sur le marché sud-coréen des devises numériques a brièvement dépassé le montant moyen quotidien des transactions du marché boursier du pays.

Selon les données de CoinMarketCap, le volume combiné sur 24 heures des principaux échanges cryptographiques basés en Corée du Sud UPbit, Bithumb, Coinone et Korbit s’élevait à plus de 14,6 milliards de dollars dimanche. Vendredi, la même mesure était d’environ 14,5 milliards de dollars sur l’indice composite coréen des cours des actions, ou KOSPI, et de 10 milliards de dollars sur les cotations automatisées des courtiers en valeurs mobilières coréens, ou KOSDAQ.

L’augmentation du volume est survenue alors que le prix du Bitcoin (BTC) a atteint un nouveau record absolu de plus de 61000 dollars samedi avant de retomber sous les 60000 dollars.

Il convient de noter que les volumes d’échanges apparaissant sur CoinMarketCap ne sont pas toujours considérés comme exacts en raison de la prévalence de l’inflation en volume. CoinMarketCap a lancé plusieurs initiatives pour lutter contre les données de volume gonflées, mais les chiffres rapportés sont plus élevés que ce que l’on voit sur Messari.

Certains échanges cryptographiques en Corée du Sud ont connu leur part de défis réglementaires et commerciaux au cours de l’année dernière.

En août, les autorités locales ont saisi Coinbit, la troisième plus grande bourse de crypto-monnaie du pays, à la suite d’allégations que 99% du volume des transactions sur la bourse aurait été truqué par le biais du wash trading. Les données de CoinMarketCap montrent que le volume de transactions de Coinbit sur 24 heures est maintenant d’un peu plus de 900 millions de dollars.

En outre, la branche coréenne de Binance, la principale bourse de crypto-monnaie, a annoncé qu’elle fermerait ses portes en janvier, invoquant la diminution de la liquidité et le faible volume de négociation de ses paires de négociation BKRW. Bithumb, la deuxième plus grande bourse du pays en volume, a annoncé la semaine dernière qu’elle mettrait en œuvre de nouvelles mesures de lutte contre le blanchiment d’argent et de connaissance de la clientèle.