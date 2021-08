Le volume spot est tombé au niveau le plus bas de 2021 ; Les dérivés continuent de gagner des parts de marché avec les NFT

La baisse de la volatilité en juillet, le prix du Bitcoin restant modéré entre 35 000 $ et 40 000 $, reflété dans les métriques en chaîne.

Le volume total ajusté sur la chaîne, comme prévu, a subi une baisse significative de plus de 29% pour atteindre un creux de sept mois à 405 milliards de dollars.

Le volume au comptant sur les bourses centralisées a fortement diminué, de 31,5% à 1,9 billion de dollars, les niveaux les plus bas enregistrés jusqu’à présent cette année, selon un rapport CryptoCompare.

Ici, Binance reste le CEX dominant avec une part de marché de 69,8%, suivi de 8,2% de Coinbase et de Kraken à 3,6%. Alors que la part de marché de FTX n’est actuellement que de 5,4%, elle est passée de 1,5% au début de l’année.

Contrairement aux plateformes de trading crypto centralisées, où juillet a été le pire mois de 2021, dans l’espace de la finance décentralisée (DeFi), les DEX ont légèrement mieux fait avec 72,75 milliards de dollars de volume de transactions.

Juillet a été le deuxième mois le plus mauvais après le volume d’un peu moins de 68 milliards de dollars de janvier.

Uniswap continue de dominer le marché avec une part de marché de 67,6 %, suivi de 9,4 % de SushiSwap et de 7,9 % de Curve.

Leader du marché

Pour la première fois en trois mois, l’intérêt ouvert global est passé d’une moyenne hebdomadaire de 16,4 milliards de dollars en juin à 17,7 milliards de dollars en juillet, soit une augmentation de 7,5% en ligne avec la hausse des prix de la crypto au cours des deux dernières semaines de juillet.

Le marché à terme domine le marché des crypto-monnaies depuis un certain temps déjà. Les volumes de dérivés ont atteint 56,9% du volume total de crypto-monnaie, la part en pourcentage la plus élevée du volume total depuis novembre 2020 malgré une baisse de 22,6% en juillet à 2,5 milliards de dollars.

Le volume des contrats à terme Bitcoin et des contrats à terme Ether a diminué de 29,6% et 22,3%, respectivement. Mais alors que les contrats à terme sur Bitcoin ont connu leur pire mois en juillet, les contrats à terme sur Ethereum ont tout de même réussi à obtenir de meilleurs nombres que le plus bas de mars, car BTC se ralliait à 60 000 $ ce mois-là alors qu’Ether était toujours sous les 2 000 $.

Sur le marché des options, qui poursuit sa croissance, le volume mensuel d’options de Bitcoin a baissé de 25,9% à 10,9 milliards de dollars, pour atteindre près de 35 milliards de dollars en mai.

Outre les volumes de négociation, le volume ajusté sur la chaîne des pièces stables a également diminué de 13% à 387,6 ​​milliards de dollars, aux alentours des niveaux de février-mars. Pendant ce temps, l’offre émise a atteint un nouveau sommet historique de 110 milliards de dollars. L’USDT continue de perdre sa domination à 58,3 %, tandis que la part de marché de l’USDC est passée à 24 %.

La valeur aberrante

Actuellement, la valeur aberrante est l’espace NFT qui atteint de nouveaux sommets dans presque toutes les mesures.

La place de marché NFT OpenSea, qui a récemment obtenu une valorisation de 1,5 milliard de dollars, a enregistré une croissance de 10 fois son volume en moins de 30 jours, avec seulement environ 300 utilisateurs en janvier.

c’est déjà 1/4 d’eBay https://t.co/xlP26JVtvr – CL (@CL207) 5 août 2021

Le total des dépenses en dollars US pour les ventes de NFT a grimpé en flèche au-delà de 286 millions de dollars, contre 173 millions de dollars au pic de mai. Les portefeuilles du marché actif à 30 jours, quant à eux, cherchent à dépasser le pic de fin mars et à atteindre 50 000.

Les meilleures collections Ethereum NFT telles que CryptoPunks, Meebits, VeeFriends et Bored Apes sont toujours en hausse, leurs volumes ayant augmenté collectivement de 250 %.

Les terrains virtuels gagnent également du terrain avec Decentraland en partenariat avec Coca-Cola, un terrain Sandbox vendu pour 863 000 $ tandis que plusieurs terrains Axie se négocient à plus de 500 000 $.

L’intérêt renommé pour les NFT fait également augmenter les frais de transaction sur le réseau Ethereum avant la mise à niveau de Londres cette semaine, qui activera EIP 1559 qui brûlera les frais de base et réduira l’offre d’éther.

