Le vote de l’App Store de l’Arizona a mystérieusement disparu; Apple accusé d’un accord dans les coulisses

Apple a été accusé d’avoir conclu une sorte d’accord en coulisses pour empêcher un vote sur une facture de l’App Store de l’Arizona qui devait avoir lieu hier. Le vote n’a pas eu lieu, bien qu’il ait été inscrit comme premier point à l’ordre du jour du Sénat de l’État de l’Arizona hier.

Si le projet de loi avait été adopté, il aurait permis aux développeurs de contourner les magasins d’applications d’Apple et de Google.

Apple prend une réduction de 15% ou 30% sur les ventes d’applications et les achats intégrés, en fonction du chiffre d’affaires du développeur. Epic Games a tenté l’année dernière de contourner l’App Store en proposant sa propre fonction d’achat in-app. Cela a conduit Apple à supprimer l’application et à résilier le compte développeur d’Epic, avec une bataille juridique conséquente prévue pour mai.

Cependant, avant même que l’affaire n’ait été entendue, certains États ont avancé des propositions visant à rendre légal pour les développeurs de couper l’App Store des achats. Un tel cas dans le Dakota du Nord a été rejeté, mais Apple semblait inquiet par un cas similaire en Arizona. Le fabricant d’iPhone a fait pression contre le projet de loi, avec une location controversée pour sa campagne.

Apple a fait appel à son propre lobbyiste, Rod Diridon, pour commencer à faire du lobbying en Arizona. Il a embauché Kirk Adams, l’ancien chef de cabinet du gouverneur de l’Arizona Doug Ducey et président de la Chambre des représentants de l’Arizona, pour négocier avec Cobb en son nom.

La société avait apparemment raison d’être inquiète, le projet de loi ayant été adopté avec succès (bien que de justesse) par la Chambre des représentants de l’Arizona. L’étape suivante et finale devait être un vote du Sénat de l’État de l’Arizona, qui était prévu comme premier point à l’ordre du jour hier.

Cependant, The Verge rapporte que le vote a tout simplement… disparu.

Le vote n’a jamais eu lieu, ayant été reporté sur le calendrier sans explication. The Verge a regardé tous les autres projets de loi à l’horaire être débattus et votés sur la diffusion en direct du Sénat, mais l’Arizona HB2005, inscrit en premier à l’ordre du jour, n’est jamais venu.

Le cofondateur de Basecamp, David Heinemeier Hansson, a accusé Apple d’avoir utilisé Kirk Adams pour tuer le vote.

[Hannson says] la société a embauché un ancien chef de cabinet du gouverneur de l’Arizona, Doug Ducey, pour négocier un accord qui a empêché le projet de loi d’être entendu au Sénat et finalement voté. C’est après que la législation, un amendement à la loi HB2005 existante, ait été adoptée par la Chambre des représentants de l’Arizona plus tôt ce mois-ci lors d’un vote décisif 31-29.

«Le grand spectacle s’est avéré être un no show. Le projet de loi a été tué dans les airs alors qu’il était à l’ordre du jour avec un accord en coulisses. Apple a embauché l’ancien chef de cabinet du gouverneur, et on dit qu’il a négocié un accord pour éviter que cela ne soit même entendu.