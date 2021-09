Le vote des détenteurs de pièces Zcash est maintenant ouvert

in

ECC a ouvert son sondage non contraignant et pondéré des détenteurs de ZEC avant l’activation de NU5, pour recueillir les sentiments concernant les priorités de développement pour Zcash et la proposition de Chris Burniske de modifier le ZIP 1014.

Le mois dernier, notre CTO, Nathan Wilcox, a écrit sur le fait de donner une voix aux détenteurs de ZEC et comment, à mesure que la gouvernance de Zcash se décentralise progressivement, l’ajout d’un mécanisme pour la contribution de la communauté sur la chaîne est une entreprise précieuse et louable : « Si nous regardons au-delà de Zcash dans le plus large écosystème crypto, les mécanismes de gouvernance en chaîne gagnent en popularité et pourraient bientôt devenir la norme. »

Pour réitérer, ce sondage ECC vise à recueillir des commentaires en plus des sentiments recueillis par le sondage ZCAP. Le ZCAP est un groupe de membres de la communauté dont l’adhésion et les sondages sont organisés et gérés par la Fondation Zcash. Le sondage ECC pondéré par les pièces est ouvert à tous ceux qui détiennent une ZEC.

Dans cet article du forum, nous décrivons les instructions pour participer au sondage des détenteurs de pièces. Les instructions sont écrites spécifiquement pour l’application mobile Zecwallet Lite. Les instructions peuvent être légèrement différentes selon le portefeuille que vous utilisez. Pour participer à ce sondage, vous aurez besoin d’un portefeuille Zcash qui prend en charge à la fois les adresses t et les adresses z et ZEC. La publication explique comment garantir le moins de fuite de données possible.

Le scrutin se termine à une hauteur de bloc à déterminer, vers le vendredi 1er octobre à 23h59 UTC.

Instructions

