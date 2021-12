Le vote du Sénat pour une meilleure reconstruction a probablement été retardé en raison de l’opposition de Joe Manchin

Le sénateur Joe Manchin (D-WV) semble avoir anéanti les espoirs des démocrates du Sénat d’adopter la loi Build Back Better cette année.

Les démocrates avaient espéré adopter le projet de loi – la pièce maîtresse du programme national du président Joe Biden – avant Noël. Mais pour ce faire, ils auraient besoin du vote de Manchin, et il a signalé qu’il n’était pas encore prêt à le fournir. Les pourparlers entre Manchin et Biden cette semaine ne se sont pas bien déroulés, selon plusieurs rapports, Manchin insistant sur des modifications majeures du projet de loi. Ainsi, les dirigeants démocrates s’attendraient désormais à ce que les négociations se prolongent jusqu’en 2022.

Le plus gros point d’achoppement reste le coût global de la facture. Manchin a déclaré pendant la majeure partie de l’année qu’il souhaitait que la facture coûte environ 1,75 billion de dollars sur 10 ans. La proposition initiale des démocrates était bien plus importante que cela – environ 3,5 billions de dollars. Depuis, ils l’ont ramené plus près du nombre préféré de Manchin, mais il n’est pas satisfait de la façon dont ils ont choisi de le faire.

Plus précisément, la Build Back Better Act consacre de l’argent à de nombreux programmes nouveaux et élargis. Certains sont destinés à aider les familles avec enfants (financement de la garde d’enfants, élargissement de la prématernelle et maintien du crédit d’impôt pour enfants élargi). Certains sont des programmes de soins de santé (comme les soins à domicile via Medicaid et l’audition pour les personnes âgées via Medicare). Il y a aussi beaucoup d’argent pour lutter contre le changement climatique, principalement grâce aux crédits d’impôt pour l’énergie propre.

Lorsque Manchin a demandé que les dépenses globales du projet de loi soient réduites, les démocrates avaient le choix sur la façon de le gérer. Une option aurait été d’abandonner bon nombre de ces programmes et de se concentrer sur moins de choses. L’autre – l’option choisie par les démocrates – était de continuer à essayer de faire presque tout, mais pendant une période plus courte. Ainsi, plutôt que d’abandonner l’une des subventions pour la garde d’enfants ou la maternelle universelle, ils ont conservé les deux, mais les ont fixés pour expirer dans seulement six ans. Ils ont fait des choix similaires pour de nombreux autres programmes. Manchin n’est pas fan de cette approche et, en novembre, il a dénoncé le projet de loi comme étant plein de « jeux de coques » et de « gimmicks budgétaires » destinés à cacher ses véritables coûts.

La vérité est dans l’œil du spectateur. D’une part, le projet de loi (s’il est adopté) mettrait vraiment fin à tous ces programmes après une certaine date. D’un autre côté, les démocrates espèrent ouvertement qu’ils finiront tous par devenir permanents (bien qu’ils disent qu’un futur Congrès les prolongeant devrait trouver comment les payer).

Quoi qu’il en soit, Manchin a récemment semblé attiré par une analyse concurrente du Congressional Budget Office commandée par la sénatrice Lindsey Graham (R-SC), qui estime combien ces programmes coûteraient s’ils étaient entièrement prolongés pendant 10 ans. Et cela a mis Manchin sur une trajectoire de collision avec une partie importante du projet de loi avant tout : le crédit d’impôt pour enfants élargi.

Joe Manchin contre le crédit d’impôt pour enfants élargi

Le crédit d’impôt pour enfants, avant 2021, était fixé à 2 000 $ par enfant et par an, et bon nombre des familles les plus pauvres du pays ne pouvaient pas le réclamer (parce que vous aviez besoin de revenus imposables pour le faire).

Mais l’American Rescue Plan Act de Biden, promulgué en mars, a considérablement élargi le crédit d’impôt pour enfants pour cette année. Cela impliquait trois changements clés :

Premièrement, le crédit d’impôt pour enfants a été rendu plus généreux pour presque tout le monde (à l’exception des familles les plus riches) – au lieu de 2 000 $ par an, il serait désormais de 3 600 $ par enfant de moins de 5 ans et de 3 000 $ par enfant de 6 à 17 ans chaque année. Deuxièmement, ce montant annuel serait divisé et versé en versements mensuels directement aux familles (plutôt que d’être simplement quelque chose que vous pourriez déduire sur votre déclaration de revenus une fois par an). Ces paiements ont commencé à être versés en juillet. Troisièmement, le crédit intégral serait nouvellement mis à la disposition des familles les plus pauvres, y compris celles qui n’ont aucun revenu imposable. C’est ce qu’on appelle rendre le crédit d’impôt « entièrement remboursable ». Ce changement était extrêmement excitant pour de nombreux militants et imbéciles anti-pauvreté, qui étaient depuis longtemps frustrés que les plus pauvres des pauvres – les enfants les plus nécessiteux – soient exclus de nombreuses prestations gouvernementales comme celle-ci. Selon une étude, rendre ce changement de remboursement intégral permanent réduirait la pauvreté des enfants de 19 %.

Fondamentalement, le crédit d’impôt pour enfants élargi est un avantage quasi universel pour les familles avec enfants, mais il contient une proposition anti-pauvreté transformatrice visant à aider les plus nécessiteux.

Ces changements ne devaient durer que pour 2021 – ils expirent à la fin de ce mois. Ainsi, dans le Build Back Better Act, les démocrates ont voulu les prolonger plus longtemps. Il y a cependant un hic : cette structure rend la politique très coûteuse. Encore une fois, cela représente au moins 1 000 $ de dépenses supplémentaires pour la grande majorité des enfants aux États-Unis. Si vous pensez à la facture du point de vue du coût global, cela s’additionne.

Lorsque les démocrates ont rédigé le Build Back Better Act, ils ont décidé de maintenir le crédit le plus généreux (les 1 000 $ ou 1 600 $ supplémentaires par enfant) pour seulement un an de plus, 2022, bien qu’ils aient clairement indiqué qu’ils espéraient que le Congrès le prolongerait plus tard. Mais surtout, le projet de loi actuel rend permanent le changement de la remboursabilité – l’aide aux plus pauvres.

Le Congressional Budget Office a déclaré que ces dispositions relatives au crédit d’impôt pour enfants ne coûteraient que 185 milliards de dollars sur 10 ans. Mais c’est parce que la chose complète n’est vraiment en vigueur que pendant un an.

Ainsi, lorsque le sénateur Graham a commandé une nouvelle analyse du CBO sur le coût des dispositions du projet de loi si elles étaient prolongées de manière permanente (sans nouveaux paiements), le crédit d’impôt pour enfants élargi s’est démarqué le plus clairement. Au lieu de 185 milliards de dollars sur 10 ans, cela coûterait désormais près de 1,6 billion de dollars, soit près de huit fois plus. Les autres dispositions du projet de loi sont pâles en comparaison.

Tableau du Congressional Budget Office indiquant combien coûteraient les dispositions Build Back Better si elles étaient entièrement étendues sur 10 ans.Congressional Budget Office

Manchin a apparemment décidé que ce sont les chiffres avec lesquels il souhaite travailler. Par conséquent, il s’est penché sur l’élargissement du crédit d’impôt pour enfants. Une source a déclaré à Manu Raju de CNN que Manchin voulait « mettre à zéro » les dispositions relatives au crédit d’impôt pour enfants dans le projet de loi. Le problème est que Manchin avait déclaré qu’il voulait que la facture globale coûte moins de 1,75 billion de dollars sur 10 ans – et le crédit d’impôt pour enfants élargi, s’il était prolongé aussi longtemps, atteindrait presque ce chiffre à lui seul.

Selon une source proche de sa pensée : « Le sénateur Manchin ne dit pas au président Biden ce qu’il faut inclure ou ne pas inclure. Il a toujours soutenu le CTC. Il a également clairement indiqué que le coût ne devrait pas dépasser 1,75 T de dollars. Le CTC sur 10 ans est d’environ 1,4 T$. » – Sahil Kapur (@sahilkapur) 15 décembre 2021

Manchin exige essentiellement l’une des deux choses suivantes : soit la CTC élargie est supprimée de la facture, soit presque tout le reste est supprimé de la facture.

Les critiques ont crié à l’hypocrisie, soulignant que Manchin n’applique pas ces normes de budgétisation aux dépenses de défense, par exemple. Ils ont également souligné que, au moment où le projet de loi est rédigé, la majeure partie de l’expansion du crédit d’impôt pour enfants expire en 2022, suggérant que si Manchin ne veut pas qu’il soit prolongé plus longtemps, il devrait simplement le rejeter plus tard. Il n’est pas convaincu par ces arguments.

La route devant

La Maison Blanche est dans une position difficile. Biden considérait l’élargissement du crédit d’impôt pour enfants comme un élément central de son «American Families Plan». C’est probablement la seule politique de Build Back Better qui aide le plus de gens de la manière la plus tangible et la plus facile à comprendre (y compris, bien sûr, les habitants de Virginie-Occidentale). Les démocrates avaient espéré que ses paiements directs aux familles augmenteraient le soutien au président et à leur parti.

Pendant ce temps, les circonscriptions démocrates se soucient profondément des divers autres programmes du projet de loi – pour la pré-maternelle, la garde d’enfants, les soins de santé, etc. – et ne veulent pas non plus qu’ils soient abandonnés. Mais en fin de compte, le vote de Manchin est nécessaire pour adopter quoi que ce soit.

Une grande partie de ce qui détermine le coût du crédit d’impôt pour enfants élargi va aux familles qui n’en «ont pas vraiment besoin» — la classe moyenne et supérieure. C’est certainement bien pour ces familles d’obtenir un millier de dollars supplémentaires par enfant chaque année, mais il n’est pas clair qu’elles en ont désespérément besoin. Et comme le souligne Eric Levitz du New York Magazine, la théorie selon laquelle ces paiements augmenteraient le soutien politique à Biden et aux démocrates ne semble pas avoir abouti – un sondage a montré qu’environ la moitié des bénéficiaires ne le savent même pas.

Si les démocrates sont obligés de donner la priorité, la disposition du crédit d’impôt pour enfants élargi qui aiderait le plus de gens est le changement qui le rend entièrement remboursable – un changement qui est relativement peu coûteux (comme le montre le fait qu’il est en fait rendu permanent dans le projet de loi actuel plutôt que d’expirer plus tôt). C’est là que les avantages de la lutte contre la pauvreté sont les plus importants. Il est possible que Manchin s’y oppose également, car il a tendance à détester ce qu’il appelle le « bien-être » et les paiements aux non-travailleurs, mais il n’a pas semblé concentré sur cet aspect ces derniers temps, il pourrait donc faire des compromis.

Avec un accord ne semblant pas imminent et une refonte majeure du projet de loi à venir, Biden et les principaux démocrates auront beaucoup à faire pendant les vacances. Le seul point positif pour eux est que Manchin parle toujours – bien qu’il conduise un marché très dur, il semble vouloir conclure un accord, et il ne semble pas à l’aise de tuer tout le projet de loi. Mais cet accord, s’il se réalise, impliquera probablement d’autres compromis douloureux.