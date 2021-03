Le vote historique sur la syndicalisation d’Amazon se termine cette semaine. Voici pourquoi Amazon aime ses chances ⋆ .

Amazon est convaincu que sa main-d’œuvre de près de 6000 personnes dans un nouvel entrepôt de Bessemer, en Alabama, rejettera une offre de syndicalisation à la fin du vote historique.

«Nos employés choisissent de travailler chez Amazon parce que nous offrons certains des meilleurs emplois disponibles partout où nous embauchons», a déclaré la porte-parole d’Amazon Heather Knox à la Daily Caller News Foundation.

Amazon a caractérisé son environnement de travail comme étant sûr, innovant et inclusif et a vanté des opportunités de formation, de formation continue et de croissance de carrière à long terme.

Amazon est convaincu que sa main-d’œuvre de près de 6000 personnes dans un nouvel entrepôt de Bessemer, en Alabama, rejettera une offre de syndicalisation à la fin du vote historique.

Le géant de la vente au détail en ligne rémunère et traite bien ses employés tandis que le Syndicat du commerce de détail, de gros et des grands magasins (RWDSU) – le syndicat qui tente de syndiquer les employés – a déformé les faits, a déclaré la porte-parole d’Amazon Heather Knox à la Daily Caller News Foundation. Les employés des entrepôts d’Amazon à Bessemer, en Alabama, sont payés 25,30 $ l’heure en moyenne, reçoivent une assurance maladie et dentaire, peuvent faire correspondre leurs plans 401 (k) et peuvent recevoir le remboursement des frais de scolarité.

«Nous travaillons dur pour soutenir nos équipes et plus de 90% des associés de notre site de Bessemer disent qu’ils recommanderaient Amazon comme un bon lieu de travail à leurs amis», a déclaré Knox dans un communiqué. «Nous ne pensons pas que le RWDSU représente la majorité des opinions de nos employés.»

«L’adhésion à la RWDSU a diminué au cours des deux dernières décennies, mais cela ne justifie pas que son président Stuart Appelbaum déforme les faits», a-t-elle poursuivi.

Les travailleurs de Bessemer Amazon ont d’abord déposé un avis de vote pour former un syndicat en novembre. Les travailleurs deviendraient la première main-d’œuvre syndiquée de l’entreprise si une majorité simple approuvait la syndicalisation lors d’un vote qui a débuté le 8 février et s’est terminé lundi.

Les travailleurs pro-syndicaux ont exigé un meilleur traitement, des salaires plus élevés, une formation et des normes de sécurité améliorées, la sécurité de l’emploi, moins de surveillance, une prime de risque supplémentaire, plus de pauses et plus d’avantages, selon le RWSDSU.

«Avoir un syndicat chez Amazon nous donnerait le droit de négocier collectivement nos conditions de travail, y compris des éléments tels que les normes de sécurité, la formation, les pauses, la rémunération, les avantages sociaux et d’autres questions importantes qui amélioreraient notre lieu de travail», site Web de RWDSU consacré au effort dit. «Amazon résout parfois des problèmes au travail, mais tout cela est temporaire.»

Mais Amazon a repoussé et a noté la gamme d’avantages disponibles pour ses employés qui ne sont pas disponibles pour les concurrents. Amazon a caractérisé son environnement de travail comme étant sûr, innovant et inclusif et a vanté des opportunités de formation, de formation continue et de croissance de carrière à long terme.

«Nos employés choisissent de travailler chez Amazon parce que nous offrons certains des meilleurs emplois disponibles partout où nous embauchons, et nous encourageons tout le monde à comparer notre rémunération globale, nos avantages pour la santé et l’environnement de travail à toute autre entreprise avec des emplois similaires», a déclaré Knox au DCNF.

Dawn Hoag, une employée d’entrepôt d’Amazon âgée de 43 ans opposée à la syndicalisation, a fait écho aux arguments d’Amazon, affirmant qu’elle n’avait pas besoin d’un syndicat pour la défendre, a rapporté l’Associated Press.

«Je n’en vois pas du tout la nécessité», a déclaré Hoag à l’AP.

Des critiques ont accusé Amazon d’avoir tenté à tort de s’ingérer dans le vote des syndicats avec des tactiques telles que l’affichage d’affiches antisyndicales dans les salles de bain de l’établissement. L’entreprise a lancé une initiative visant à payer 1000 dollars aux travailleurs mécontents pour qu’ils quittent, ce qui, selon les critiques, était une tentative de corruption des travailleurs pro-syndicaux pour qu’ils quittent, a rapporté le Washington Post.

Amazon a défendu ses actions, affirmant qu’il publiait régulièrement des dépliants dans les salles de bain pour s’assurer que tous les 5800 de ses employés connaissent des informations importantes. En outre, la société a déclaré que son initiative de payer les travailleurs pour qu’ils quittent le marché du travail, un programme appelé «l’offre», n’a rien de nouveau et est en place depuis 2014.

L’entreprise a également été critiquée pour avoir embauché Russ Brown, un consultant spécialisé dans l’aide aux entreprises pour empêcher les syndicats d’entrer sur leur lieu de travail. Amazon a accepté de payer à Brown 3200 $ par jour plus les frais, selon les documents déposés par le ministère du Travail.

Amazon a attaqué les sens. Elizabeth Warren et Bernie Sanders, qui ont tous deux approuvé les efforts du RWDSU en Alabama, sur Twitter la semaine dernière après que le couple ait critiqué la société pour ses actions prétendument antisyndicales. Amazon a tweeté qu’il tenait ses promesses de rendre son lieu de travail plus progressiste alors qu’ils ne transposaient pas les politiques progressistes dans la loi.

Brown a refusé de commenter la campagne de syndicalisation en Alabama. Le RWDSU n’a pas répondu à plusieurs demandes de commentaires.

Les employés des entrepôts avaient jusqu’à la fin de la journée lundi pour envoyer leurs bulletins de vote au Conseil national des relations professionnelles (NLRB). Le NLRB commencera à compter les votes mardi.

Le contenu créé par The Daily Caller News Foundation est disponible gratuitement pour tout éditeur de nouvelles éligible pouvant offrir un large public. Pour les opportunités de licence de notre contenu original, veuillez contacter [email protected]