Le vote par correspondance sera essentiel aux élections de l’AFE

08/04/2021 à 11:32 CEST

Demain vendredi est le jour où tous les affiliés de l’AFE sont convoqués aux urnes pour l’élection de leur nouveau président et conseil d’administration. Deux sont les candidats qui sont présentés. D’une part, le président jusqu’à présent David Aganzo et de l’autre le candidat Gaizka toquero. Les deux ont parcouru le journal SPORT lors d’entretiens.

Un processus électoral où il semble clair que le vote par correspondance sera la clé. Il y a deux raisons. D’une part, il y a la date de la tenue du vote qui coïncide avec le début du trentième jour du premier et du trente-quatrième en deuxième division; en plus des compétitions de football non professionnelles ou de tous ceux qui jouent en dehors de l’Espagne. Et d’autre part, il y a la pandémie qui encourage le vote en utilisant ce mécanisme pour éviter tout contact avec le reste. Plus compte tenu des bulles dans lesquelles vivent les joueurs.

Selon les bases existantes de l’AFE, tous les footballeurs affiliés à l’AFE et remplissant les conditions suivantes ont le droit d’être électeurs:

à. Être majeur à la date des élections.

b. Être affilié à l’AFE avant la date de l’appel aux élections.

c. Être inscrit sur la liste électorale de la manière prévue dans le règlement électoral.

ré. Ne pas être soumis à une sanction qui les rend dans l’impossibilité de le faire, conformément aux dispositions du Titre Cinq des Statuts de l’AFE relatif au «Régime Disciplinaire» ou en cas d’incapacité juridique.

Concernant ce vote par correspondance, mardi dernier, 6 avril, la date limite pour le soumettre a pris fin. Pour lesquels ils ont préalablement dû formuler une demande adressée à la Commission électorale demandant leur inclusion dans le recensement spécial vote par correspondance. Dans ce cas, la date limite expirait le 18 mars. À ce moment-là, tous les membres intéressés devaient envoyer la demande originale aux bureaux de l’AFE, accompagnée d’une copie du DNI, du NIE ou du passeport en cours de validité, en utilisant un modèle que le syndicat lui-même avait mis à leur disposition sur l’intranet.

Plus de 11 000 membres actuellement dans le syndicat

Pour tous ceux qui ont enfin pu exercer ce droit de vote par correspondance, l’AFE a mis en place un système de remise de documentation. En Espagne, via le bureau de poste à l’extérieur de nos frontières, il sera fourni par un service de messagerie. Dans les deux cas, les services postaux et de courrier ont été chargés d’envoyer le vote au bureau du notaire fourni par le syndicat et situé dans la capitale espagnole. La date limite de réception a pris fin le 6 avril. Le syndicat de footballeurs le plus représentatif de notre pays compte actuellement plus de 11 000 membres. En ce qui concerne le vote en face à face, il sera exercé demain vendredi à la Table électorale qui sera constituée à cet effet lors de l’Assemblée générale extraordinaire qui se tiendra dans la capitale de l’Espagne et d’où viendra le temps d’exercer ce droit. 10h00 à 18h00.