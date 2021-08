Le vote sur les amendements au projet de loi sur les infrastructures sera une victoire pour la communauté des actifs numériques

La semaine dernière, l’écosystème de la monnaie numérique a beaucoup parlé de la controverse qui a secoué le projet de loi sur l’infrastructure et de son impact sur la communauté crypto. Le projet de loi est principalement un effort de l’administration Biden pour reconstruire les infrastructures en difficulté du pays, et le plan consiste à utiliser l’argent des contribuables.

Le projet de loi original veut que les courtiers en crypto avec la large inclusion des mineurs de preuve de travail (PoW) et d’autres parties intéressées fassent rapport sur les transactions crypto. Les utilisateurs individuels de crypto doivent également faire de même pour les transactions de 10 000 $ et plus. Ces propositions ont été étiquetées comme une licence pour étrangler l’écosystème crypto. Se conformer à ces réglementations pour les échanges établis comme Coinbase et Kraken est facile. Cependant, la communauté postule que les mineurs ne connaissent même pas les clients pour lesquels ils valident les transactions. La présentation d’un rapport fiscal ne sera pas seulement irréaliste. Ce sera impossible.

Les législateurs ont eu deux amendements différents au projet de loi, la proposition Wyden / Toomey / Lummis étant davantage axée sur les intérêts de la communauté au sens large. Cependant, cet amendement est contesté par des personnalités clés du gouvernement, dont la secrétaire au Trésor Janet Yellen et certains responsables de la Maison Blanche. Selon la sénatrice Cynthia Lummis, l’impasse parmi les sénateurs incite le chef de la majorité Chuck Schumer à éviter la règle des 30 heures.

En vertu des dispositions des règles expliquées par Sen Lummis, les législateurs doivent débattre d’une proposition pendant 30 heures avant de la voter. Sen Schummer souhaite un vote hâtif mardi, car les délibérations n’ont pas dépassé le délai imparti.

« À l’heure actuelle, nous avons besoin d’un accord pour autoriser les amendements, qui est retardé en raison d’un conflit entre les sénateurs au sujet de la règle des 30 heures, qui permet au Sénat d’examiner / lire / examiner un projet de loi jusqu’à 30 heures avant de le voter. . . . “Il a écrit sur Twitter,” Certains sénateurs veulent continuer à se concentrer sur la facture d’infrastructures pendant 30 heures pour faire prendre conscience de son prix. Le sénateur Schumer veut voter rapidement pour se concentrer sur d’autres législations et n’autorisera pas le vote sur les amendements à moins que cela ne se produise. »

Les amendements du groupe dirigé par Wyden et du groupe dirigé par Portman sont menacés. Selon la présentation du sénateur Lummis, un vote sur tout amendement, mettant davantage l’accent sur l’option Wyden, rendrait la communauté de la monnaie numérique satisfaite du résultat.

Source de l’image : Wiki