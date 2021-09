Le Vox Book Club passe le mois d’octobre à lire Matrix de Lauren Groff

Le Vox Book Club est lié à Librairie.org pour soutenir les libraires locaux et indépendants.

Voici une question pour vous : aimeriez-vous lire un livre sur des religieuses sorcières médiévales créant une commune séparatiste réservée aux femmes dans l’Angleterre du XIIe siècle, puis écrivant de la poésie et se baignant dans des lacs la nuit ?

Si votre réponse est non, eh bien, je dois vous exhorter à reconsidérer. Mais si votre réponse est oui, bienvenue ! Ai-je un livre pour vous.

En octobre, le Vox Book Club lit Matrix de Lauren Groff, dont le titre ne fait pas référence à la franchise de films d’action mais au mot latin signifiant mère ou utérus. Matrix tourne autour de la vraie Marie de France, la première poétesse française, dont on sait très peu de choses – laissant beaucoup de place à la fiction pour combler les lacunes.

Groff imagine Marie comme une jeune femme dégingandée et volontaire qui a suivi la reine anglaise Aliénor d’Aquitaine de la France à l’Angleterre. Rejetée par Eleanor, Marie devient abbesse dans une abbaye de campagne isolée et finit par devenir une puissante figure politique à part entière, transformant son abbaye en un refuge isolé pour les femmes qu’elle prend sous sa protection.

Matrix est un roman riche et magnifiquement écrit sur l’ambition et le désir, ainsi que sur les religieuses séparatistes sorcières médiévales. Nous aurons plein de choses à discuter ici sur le site. Puis, à la fin du mois, nous rencontrerons Groff en direct sur Zoom pour discuter de tout cela, et vous pourrez nous rejoindre. RSVP ici, et en attendant, abonnez-vous à la newsletter Vox Book Club pour être sûr de ne rien manquer.

Voici le complet Horaire du club de lecture Vox pour octobre 2021



Vendredi 15 octobre : Message de discussion sur Matrix publié sur Vox.com

Jeudi 28 octobre, 17h : Événement virtuel en direct avec l’auteur Lauren Groff. Vous pouvez confirmer votre présence ici, et les questions des lecteurs sont encouragées !

