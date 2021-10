Le voyage annulé de la reine Elizabeth II en Ulster « rien à craindre », affirme un expert royal | Royale | Nouvelles

La reine Elizabeth II, 95 ans, a suscité des problèmes de santé parmi les fans de la firme après que Buckingham Palace a annoncé qu’elle ne se lancerait pas dans sa tournée de deux jours en Irlande du Nord. La déclaration de Buckingham Palace a déclaré: « La reine a accepté à contrecœur l’avis d’un médecin de se reposer pendant les prochains jours.

« Sa Majesté est de bonne humeur et est déçue de ne plus pouvoir se rendre en Irlande du Nord, où elle devait entreprendre une série d’engagements aujourd’hui et demain.

« La reine envoie ses meilleurs vœux au peuple d’Irlande du Nord et se réjouit de la visiter à l’avenir. »

Malgré les inquiétudes, l’ancien attaché de presse de la reine a déclaré à un réseau d’information australien « qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter ».

S’adressant à 9Honey, Dickie Arbiter, 80 ans, a déclaré: « Ses médecins sont là pour la conseiller et si ses médecins lui conseillent de se détendre, elle fera ce qu’on lui dit.

JUST IN : ‘Icône de l’élégance !’ Le petit-fils de la princesse Grace annonce une collaboration avec Dior

« Vous devez tenir compte de son âge, elle a 95 ans et elle a eu quelques semaines très chargées depuis son retour de Balmoral – elle a eu un certain nombre d’engagements.

« Elle fait aussi beaucoup de travail de bureau – beaucoup de gens ne le savent pas… on parle beaucoup de ces boîtes rouges qu’elle reçoit environ deux fois par jour, il y a des choses qu’elle doit lire et des choses qu’elle a Se déconnecter.

« La paperasse n’est pas abandonnée – la paperasse arrive tous les jours sauf le jour de Noël. »

Les commentaires de M. Arbiter ont été repris par la journaliste royale du Mirror, Victoria Murphy.

LIRE LA SUITE: La reine «montre de légers signes de froid saisonnier» malgré la conduite et la promenade de chiens autour de Windsor

Mme Murphy, qui a écrit le livre Sixty Glorious Years pour célébrer le jubilé de diamant de la reine, a déclaré: « Le ton de la déclaration et le fait que nous l’avons vue récemment, je pense qu’il n’y a pas de raison d’être trop inquiet.

« Nous l’avons vue si récemment, elle avait l’air tout à fait bien. Elle a été très occupée et très visible récemment et a effectué de nombreux engagements.

« Je pense que si nous ne l’avions pas vue depuis longtemps et qu’ils font ensuite l’annonce, il y aurait peut-être une raison de se demander comment elle va et avons-nous une vue d’ensemble, mais je pense que parce que nous l’avons vue si récemment et le langage que le palais utilise dans la déclaration – ces deux choses combinées, je ne pense pas qu’il y ait de raison d’être trop inquiet. «

La reine a programmé sa visite en Irlande du Nord pour marquer le centenaire du pays.

A NE PAS MANQUER :

Le prince Charles « réduit aux larmes » après les aveux du prince William [REVEALED]

Kate met le bras autour de William dans un tendre moment dans les coulisses [INSIGHT]

Meghan et Harry snobés alors que Biden donne la priorité à la reine sur les Sussex [MUST SEE]

Pas plus tard que la semaine dernière, le monarque de 95 ans a assisté à l’ouverture du Parlement gallois à Cardiff Bay.

Sa Majesté devrait également se rendre en Écosse dans moins de deux semaines pour le sommet de l’ONU COP26 à Glasgow.