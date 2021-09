Le voyage aux toilettes de Kingsley Coman retarde le remplacement lors de la victoire du Bayern Munich contre Barcelone

in

La victoire 3-0 du Bayern Munich sur Barcelone mardi soir était une promenade relative dans le parc pour les champions d’Allemagne, mais l’un de leurs joueurs a traversé une période difficile.

Un Barca XI défensif n’a pas réussi à menacer les Bavarois toute la nuit, avec deux buts de Robert Lewandowski et une frappe déviée de Thomas Muller assurant les trois points.

.

Le remplacement de Coman a dû attendre

.

Ce fut une autre nuit difficile pour le Barça aux mains des Allemands

Le nouvel entraîneur du Bayern, Julian Nagelsmann, a fait un flot de remplacements à la fin de la seconde mi-temps, mais a vu Kingsley Coman disparaître après avoir été appelé à entrer dans la mêlée.

L’ancien manager de Leipzig et Hoffenheim a cherché à échanger ses ailiers Jamal Musiala et Leroy Sane contre Serge Gnabry et Coman, mais n’a pu faire venir Gnabry que lorsque Coman est revenu sur le banc.

Le Français est ensuite retourné aux vestiaires en supposant qu’il s’était blessé en s’échauffant pour son remplacement.

Cependant, il a été confirmé plus tard que la véritable raison du retard était beaucoup plus gênante qu’on ne le supposait initialement.

.

Lewandowski a assuré une nuit facile pour le Bayern – mais pas pour Coman

“King a eu un petit problème d’estomac peu de temps avant le remplacement”, a expliqué Nagelsmann.

« C’est pourquoi nous avons dû attendre un peu jusqu’à la fin de la visite aux toilettes. Ensuite, nous avons fait le changement.

Coman est sorti des vestiaires 10 minutes plus tard et a été remplacé par Sane, dont le siège sur le banc, espérons-le, n’avait pas été trop chaud.

Étonnamment, ce n’est pas la première fois ces dernières semaines qu’un athlète de haut niveau voit son jeu interrompu par mère nature, avec des événements similaires dans d’autres sports.

Murray a eu une soirée difficile contre Tsitsipas

Lors de la défaite d’Andy Murray contre Stefanos Tsitsipas à l’US Open, le Grec a disparu dans les vestiaires pendant huit minutes avant le cinquième et dernier set, qu’il a ensuite revendiqué.

Murray était furieux à l’époque en disant: “Cela ne m’a jamais pris autant de temps pour aller aux toilettes, jamais!”

Hamilton a eu une expérience bien plus pénible au Grand Prix de Belgique le mois dernier, en profitant de l’occasion pour utiliser les installations de la piste pendant l’un des retards de pluie.

.

On peut voir la tristesse dans les yeux d’Hamilton après son expérience à Spa

De retour à sa voiture, la radio de Hamilton a été captée, dans laquelle il a déclaré : « Je suis content d’être allé aux toilettes. Celui où je suis allé, quelqu’un avait largué une bombe folle là-dedans. La pire chose qui soit… ça va me hanter pour la vie.

Deux courses plus tard au Grand Prix d’Italie, le pilote Ferrari Charles LeClerc a fait un arrêt surprise aux essais en disant à son équipe : « J’ai besoin de boxer. Je ne peux pas l’expliquer ici.

Sa voiture a été rapidement libérée dans le garage, avec l’hypothèse qu’il devait faire un autre type d’arrêt au stand.