Le voyage d’Alana “Honey Boo Boo” Thompson de reine de beauté à ado

in

Voici Honey Boo Boo, et elle a bien grandi.

En l’honneur de son prochain Sweet 16, Alana “Honey Boo Boo” Thompson a posé pour une séance photo glamour qui a été publiée dans Teen Vogue cette semaine. L’ancienne princesse du concours a évoqué les difficultés de sa famille en déclarant: “Je suis fière de moi pour le chemin parcouru.”

Depuis sa prétention à la gloire sur Toddlers & Tiaras en 2012, Alana a décroché sa propre émission de téléréalité Here Comes Honey Boo Boo et est apparue dans une autre axée sur sa mère, June “Maman June” Shannon, Mama June : De pas à chaud.

Maintenant, elle veut s’éloigner du chapitre Honey Boo Boo de sa vie et rappeler aux gens qui elle est vraiment, en tant qu’Alana.

“Ce sont deux personnes complètement différentes”, a-t-elle déclaré à Teen Vogue. “Je dirais que j’aime cette Alana maintenant, plutôt que la jeune Alana.”

Comme l’a dit la fashionista en herbe: “Ma maman ne m’a pas nommé Honey Boo Boo. Je m’appelle Alana.”