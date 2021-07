Le voyage dans la mémoire de Microsoft mène à Clippy et à des images plus nostalgiques en tant qu’arrière-plans Teams

in

L’arrière-plan Clippy de Microsoft pour les équipes. (Microsoft Images)

Il est peut-être temps d’abandonner la toile de fond de la plage. Tout le monde au travail sait, après plus d’un an, que vous êtes dans votre chambre pour la dernière vidéoconférence. Microsoft déploie quelques images nostalgiques comme remplacements potentiels si vous utilisez l’outil de collaboration Teams de l’entreprise.

Dans un article de blog cette semaine, la société a déclaré qu’elle faisait un voyage dans le passé avec des conceptions qui rappellent des moments mémorables de Microsoft – des événements marquants qui ont «consolidé leur place dans l’histoire de Microsoft pour différentes raisons, pour le meilleur ou pour le pire».

Les dessins d’arrière-plan comprennent Coupé, ci-dessus, que Microsoft appelle “le véritable assistant virtuel OG” qui était juste un peu en avance sur son temps, “trop ​​impatient, trop poli”. Le trombone souriant qui semblait toujours apparaître au mauvais moment est représenté perché sur un flot de notes.

D’autres conceptions incluent bonheur, une photographie de 1996 d’une colline vallonnée prise dans la région viticole de Californie qui a fini par devenir l’arrière-plan par défaut du système d’exploitation Windows XP. L’image du bureau inspire toujours les fans de Microsoft à rechercher l’emplacement réel. …

… Solitaire, le jeu qui est apparu pour la première fois dans Windows 3.0 en 1990, a été intronisé au Temple de la renommée du jeu vidéo en 2019. Le jeu est apparu pour la première fois dans Windows 3.0 en 1990, et bien que Microsoft affirme qu’il était un peu tabou d’être surpris en train de jouer au bureau. , il reste l’un des jeux vidéo les plus joués de tous les temps. …

…et Peindre, introduit pour la première fois en 1985 dans le cadre de Windows 1.0, l’ancien outil de conception était un incontournable pour de nombreux artistes en herbe.

En plus des offres nostalgiques, Microsoft a également des antécédents d’équipes dans des catégories telles que Xbox, Pride, Black History Month, Women’s History Month, Holidays et images de NBC et Fox Television.

Microsoft a dévoilé le 24 juin Windows 11, la dernière version de son système d’exploitation pour PC, et a surpris ses abonnés avec la décision d’intégrer directement Teams, faisant ainsi de l’application une fonctionnalité du système.