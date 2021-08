Le voyage de Ben Whittaker aux Jeux olympiques l’a vu licencié des emplois d’intendant JD Sports et Wolves pour « s’être caché dans les toilettes » et « avoir mangé des tartes Pukka »

Le parcours de Ben Whittaker depuis son travail chez JD Sports et sa consommation de Pukka Pies chez Wolverhampton Wanderers jusqu’au héros olympique est vraiment une histoire inspirante.

Le joueur de 24 ans a remporté une médaille d’argent dans la finale masculine des poids mi-lourds contre le Cubain Arlen Lopez, mais a été dévasté par l’or manquant.

Benjamin Whittaker n’était qu’un simple garçon du Black Country qui a réalisé son rêve olympique

Un Whittaker ému a pleuré sur le podium alors qu’il empochait sa médaille, plutôt que de la porter sur son cou, une décision qu’il a admis qu’il regrette maintenant.

Pourtant, le natif de Wolverhampton a réalisé plus qu’il n’aurait pu rêver en tant que jeune se cachant dans la réserve de JD Sports, ou en train de faire des tartes dans les toilettes de Molineux.

Bien avant les larmes, l’adulation d’Anthony Joshua ou la célébrité mondiale, Whittaker était juste un garçon normal avec un rêve.

“J’ai été expulsé de l’école, puis je suis allé à JD Sports”, a-t-il déclaré au talkSPORT Breakfast après son triomphe en argent.

«C’était le lendemain de Noël et c’était un peu trop pour moi, alors je me suis caché dans les toilettes et je me suis fait prendre et virer.

Whittaker a mis sa médaille d’argent olympique dans sa poche, plutôt que de la porter

@BenGWhittaker (Twitter)

Le joueur de 24 ans a posté ceci immédiatement après

“Ensuite, je suis allé dans mon club de football local, qui est Wolverhampton Wanderers, alors j’étais steward.

« Il faisait trop froid pour moi, je n’en pouvais plus, alors je me suis caché dans les toilettes et j’ai été surpris en train de manger des Pukka Pies.

« J’ai encore été licencié !

“Puis je me suis dit: ‘Tu sais quoi, la seule chose dans laquelle je semble être bon, c’est la boxe, alors essayons et voyons jusqu’où je peux aller.’

“Et je viens d’arriver en finale olympique, donc ça va pas trop mal !”

Pas mal du tout, Ben.

