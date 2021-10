Le voyage de camping «Bienvenue à Plathville» devient tendu entre Olivia et Ethan Plath dans un aperçu exclusif

Un voyage de camping pour Olivia, Ethan, Moriah et Micah Plath se transforme en une compétition pour certaines des stars de Welcome to Plathville. Dans un aperçu exclusif de PopCulture.com du tout nouvel épisode de mardi de l’émission TLC, les gars et les filles ont mis leurs compétences en matière de construction de tentes à l’épreuve alors que la précipitation pour vaincre la pluie se transforme en une compétition tacite entre Olivia et Ethan.

« Ethan et moi sommes un peu en désaccord depuis que nous sommes ici », avoue Olivia à la caméra. « Nous avons tous les deux une idée de comment faire quelque chose. » Alors qu’Ethan indique au groupe où installer leurs tentes, Olivia le presse de « travailler vite » pour éviter d’avoir de l’eau de pluie à l’intérieur. Les choses sont clairement tendues entre les deux au milieu de leurs problèmes conjugaux, et la construction du camp se transforme bientôt en quelque chose d’un peu plus.

« Monter nos tentes – Micah et moi avions les nôtres, Olivia et Moriah avaient les leurs », explique Ethan. « Après quelques minutes sans que personne ne dise rien [it] s’est presque transformé en une compétition pour savoir qui pourrait monter sa tente en premier. » Olivia reconnaît également l’escalade : mouvement et je ne pouvais pas m’arrêter. Et puis j’ai remarqué que les garçons montaient leur tente, et je voulais vraiment finir notre tente d’abord. »

Micah sent également le changement, avec le mannequin de 20 ans disant à la caméra: « Ethan et Olivia étaient définitivement compétitifs. Ils semblaient vraiment anxieux. » Moriah, quant à elle, est trop excitée pour explorer les bois pour se soucier de tout autre chose que de battre les garçons dans leur configuration – ce qu’elle et Olivia ont réussi à faire facilement.

« Hé, notre tente est montée avant les garçons ! Olivia célèbre en plaisantant à la caméra : « Je ne veux pas qu’ils se sentent trop mal, juste un peu mal. » Alors qu’ils reçoivent les félicitations d’Ethan, Olivia note que ce ne sera pas une perte trop difficile pour leur tente. « Ils gagnent souvent, il était donc temps pour nous, les filles, de gagner », explique-t-elle. Bienvenue à Plathville diffusé les mardis à 22 h HE sur TLC.