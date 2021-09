Le voyage de Chelsea à Tottenham, blessé, l’énorme test Turf Moor d’Arsenal, West Ham sans Michail Antonio

in

C’est la cinquième journée de Premier League et il y a des affrontements alléchants à attendre.

Comme toujours, cependant, il y a tellement de questions à se poser alors qu’un week-end passionnant d’action de haut niveau se prépare à démarrer.

Un nouveau week-end d’action en Premier League est à nos portes

Comment est la forme physique de Heung-Min Son ? West Ham peut-il marquer sans Michail Antonio ? Les quatre cavaliers de l’apocalypse déferlent-ils sur Norwich à Carrow Road ?

Voici cinq points de discussion pour concentrer votre attention avant le coup d’envoi.

LES ÉPERONS PRENDENT LE BLEU

Chelsea a pris un bon départ dans la compétition nationale et européenne.

Romelu Lukaku rembourse ses énormes frais de transfert de 97,5 millions de livres sterling de manière impressionnante, marquant quatre buts lors de ses quatre premiers matchs après son retour à Stamford Bridge.

Les Blues affrontent une équipe de Tottenham qui est en tête du classement après trois matches, mais il y a quelque chose qui ne va pas en N17.

Mis à part les blessures, la manière des performances a été une source de préoccupation.

Lukaku est dans une forme dévastatrice

Les événements à Selhurst Park ont ​​sonné l’alarme. Mais ces blessures, il y en a tellement.

Pas de Heung-min Son, pas de Steven Bergwijn.

Le poids est une fois de plus sur Harry Kane à livrer.

Chaque fan de Chelsea vous dira que battre ses rivaux est l’un des moments forts de la saison (très régulière). Les Bleus volent, tandis que le coq de Tottenham ne chante pas.

Harry Kane a désespérément besoin d’un autre but pour Tottenham

ARTILLEURS RETOURNÉS ?

La chaleur sur Arteta s’est atténuée après la victoire 1-0 des Gunners sur Norwich, le plus bas du monde, mais la défaite contre Burnley le remettrait en difficulté.

Après un début de saison très discutable, Arsenal a besoin d’une grosse victoire ce week-end pour calmer les mèmes du «club de plaisanteries» qui ont dominé vos flux au cours du mois dernier.

Le patron de Burnley, Sean Dyche, qui a signé un nouveau contrat de quatre ans plus tôt cette semaine, a également désespérément besoin d’une victoire à domicile.

Les Clarets sont sans victoire lors de leurs 12 derniers matchs de championnat à domicile, leur plus longue série sans victoire à Turf Moor de leur histoire. Dyche va tirer pour les Gunners.

Arteta a besoin d’une grosse victoire, mais Burnley aussi

VALIDATION DE VAN DIJK

N’ayant concédé qu’une seule fois en quatre matches de championnat, l’influence de Van Dijk est claire aux yeux de tous.

Les Reds sont sur leur plus longue invincibilité en championnat dans le football anglais et le patron Jurgen Klopp fera tout son possible pour maintenir le record.

Entrez dans le nouveau hot shot de Crystal Palace, Odssonne Edouard.

Après avoir marqué deux buts sur le banc à ses débuts contre Tottenham, Edouard sera assuré de figurer pour les Eagles.

Sa présence physique et son rythme électrique constitueront une menace pour la défense de Liverpool, en particulier pour le colossal Néerlandais lui-même.

Van Dijk peut faire taire tous ceux qui doutent de la gravité de sa blessure et de sa capacité à rester la force influente dont les Reds ont besoin.

Virgil reste le rocher défensif de Liverpool

HAMMERS A PERDU LE MICRO

Antonio est dans ce moment parfait. Il a inscrit cinq buts, dont ces buts en Ligue Europa lors de la victoire 2-0 contre le Dinamo Zagreb.

Étant un incontournable de West Ham, Antonio sera un énorme raté contre Manchester United après avoir vu rouge contre Southampton le week-end dernier.

Les Red Devils seront ravis de l’absence d’Antonio, leur donnant l’espoir de maintenir leur série de 28 matches sans défaite à l’extérieur.

Ce sera le premier test pour les Hammers sans leur talisman et les fans espèrent que Moysey a un tour dans sa manche – d’autant plus qu’un attaquant de secours n’a pas été recruté pendant l’été.

Antonio n’est pas disponible pour les Hammers ce week-end

VENIR VIVRE CANARIES?

Norwich City est en difficulté. Mal. Mais pensions-nous qu’ils seraient dans une autre position à ce stade ? Non.

Zéro point et quatre défaites en quatre matchs. Ça a l’air plutôt sombre, n’est-ce pas ?

Le patron Daniel Farke est sous pression et doit assurer trois points à son équipe. Oui, ils ont eu un début difficile, mais s’ils veulent avoir une chance de rester, les résultats doivent commencer à s’améliorer bientôt.

Farke redoutera très probablement d’affronter Watford lors de leur cinquième match de la saison alors que les Hornets ont battu son équipe à deux reprises en championnat la saison dernière.

Les Canaris doivent commencer à chanter. Maintenant.

.

Norwich est en bas de la ligue et sans victoire